Официальный Киев спустя три года после аннексии Крыма Россией и начала конфликта в Донбассе так и не смог выработать единый подход к решению этих проблем. В украинском обществе обсуждаются инициативы, которые сводятся к трем вариантам: реинтегрировать (разными способами), отвоевать или отторгнуть эти территории.

Блокада и ее противники

Правительство Украины утвердило в среду, 1 марта, порядок перемещения товаров между подконтрольной и временно неподконтрольной частями территории Украины в Донбассе. Он предусматривает запрет на перевозку товаров на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР и из нее.

Исключением являются продукты питания и лекарственные средства (в составе гуманитарных грузов), а также товары, которые обеспечивают функционирование металлургии, горнообогатительной, угледобывающей и энергетической отрасли и объектов критической инфраструктуры.

Эта мера была введена под давлением начавшейся в феврале блокады железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР силами ветеранов конфликта в Донбассе и поддержавшей их части депутатов Верховной рады. Они обвиняют власти в Киеве в "торговле на крови" с неподконтрольными территориями, тогда как на линии разграничении ежедневно гибнут украинские военные. Депутат Рады Владимир Парасюк пригрозил, что начавшаяся в феврале блокада железнодорожного сообщения с Донбассом будет продолжаться "до того времени, пока власть не перестанет заниматься торговлей с террористами и страной, которая на нас напала".

Переходная международная администрация

В последний день февраля киевский Международный центр перспективных исследований (МЦПД) представил исследование о возможности реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса при посредничестве ООН. Документ составлен в развитие идей по реализации минских соглашений и на основе опыта мирной реинтеграции Хорватией после распада Югославии придунайского анклава Восточной Славонии, Барани и Западного Срема. Это стало возможно благодаря созданию в 1996 году международной переходной администрации UNTAES.

МЦПД отмечает, что UNTAES удалось не только установить мир на данных территориях, но и демилитаризировать регион, создать условия для возвращения временно перемещенных лиц и экономического прогресса, а также провести местные выборы и найти компромисс между амнистией боевиков и уголовной ответственностью военных преступников. Для решения этих задач в Донбассе, как сказано в исследовании, необходима соответствующая инициатива Киева, согласие России, поддержка зарубежных партнеров и резолюция Совета Безопасности ООН.

Украинская власть - плюрализм мнений

За три года после начала конфликта в Донбассе и аннексии Крыма украинские власти не выработали единой позиции в отношении возвращения этих территорий. Президент Украины Петр Порошенко последовательно выступает за безусловное выполнение минских соглашений - т.е., также за путь реинтеграции. Именно Порошенко является соавтором этого документа, выработанного на переговорах в рамках "нормандского формата".

В отличие от него, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что в ближайшие два года "будет проводиться деоккупация Донбасса". Силовой вариант поддерживают и многие бывшие бойцы добровольческих батальонов.

"Отрезать гангрену"

Другой радикальный способ решить проблему Донбасса - отдать России. Такое мнение в последние годы последовательно высказывал украинский писатель Юрий Андрухович, называя Донбасс "гангреной на теле Украины".

По его мнению, на этой территории живет "украинское меньшинство, которому проще предложить эмиграцию", а большинству населения этих регионов, как выразился Андрухович, "Украина чужда, она ему неинтересна, по меньшей мере безразлична".

Сходное мнение выразил в своей февральской статье в американской газете The Wall Street Journal украинский олигарх Виктор Пинчук. Он считает, что Крым "не должен встать на пути соглашения (с Россией. - Ред.), которое положит конец войне на востоке". Пинчук также призвал "согласиться на местные выборы (в Донбассе. - Ред.), чтобы спасти тысячи жизней". Для реализации этого сценария, по его мнению, Киев должен отказаться от перспективы вступления в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

При этом украинские власти должны принимать во внимание общественное мнение по этому вопросу. Между тем, по данным социсследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" в феврале этого года, 71 процент украинцев категорически против выборов в Донбассе в присутствии российских войск. Еще 69 процентов исключают возможность полной амнистии тех, кто воевал на стороне сепаратистов. Чуть меньше - 60 процентов - выступают против особых отношений Украины с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.