Названы самые опасные для отношений туристические направления

Туристическая фирма sunshine.co.uk опросила 2187 человек в возрасте от 18 лет и старше со всей Великобритании в рамках исследований об отпусках и их влиянии на отношения, пишет "Моя Планета" со ссылкой на Daily Mail.

Оказалось, что 1056 респондентов порвали с партнером после первого совместного отпуска, а остальным удалось сохранить отношения.

Выяснилось, что чаще всего люди расставались после отпуска в Мексике (21%), на Ибице (17%), в Португалии (12%), Кабо-Верде (9%) и на канарском острове Лансароте (7%). Эксперты предполагают, что причиной разрывов становятся денежные вопросы (характерно для дорогой Мексики) и легкомысленная атмосфера некоторых мест (например, Ибица).

Пары, которые до сих пор счастливы вместе, отдыхали на Тенерифе (18%), в Италии (15%), на Кипре (13%), Майорке (10%) и в материковой части Испании (9%).