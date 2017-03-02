В Тапа для войск союзников оборудуют крупнейший в Эстонии контейнерный городок

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, отметив, что в военном городке в Тапа началась подготовка к обустройству контейнерного городка. В более чем сотне домов контейнерного типа будут оборудованы помещения для штаба, медицинской службы и службы поддержки.

Откроется контейнерный городок в апреле.

Как сообщил в среду журналистам командующий контингентом НАТО, полковник Вооруженных сил Великобритании Жиль Р. Харрис, батальон в составе почти 1200 военнослужащих из Великобритании и Франции прибудет в Эстонию в течение следующих шести недель, то есть, к середине апреля и к этому же сроку в Эстонию будет доставлена и техника подразделения.

Ударная группа батальона НАТО разместится в Тапа и будет взаимодействовать с Первой пехотной бригадой. Великобритания пришлет своих 800 солдат, боевыми машинами пехоты Warrior, танками Challenger 2 и тактическими разведывательными дронами.

В первой половине года в деятельности подразделения примут участие французские военные. По данным французской стороны, это будет группа из 300 военнослужащих, их вооружение составят танки Leclerc и бронетехника.

В мае батальона примет участие в крупных маневрах «Весенний шторм», которые продолжатся три недели.