Владелец обнаруженной в реке Ягала машины так и не найден

29 декабря прошлого года случайный прохожий заметил, что под водопадом на реке Ягала находится автомобиль. В салоне машины никого не было, пишет Postimees.

Поздно вечером машину доставили на полицейскую стоянку.

У полиции нет оснований полагать, что в происшествии кто-то пострадал, а наиболее вероятной считается версия, что автомобиль случайно или намеренно столкнули в воду.

Несмотря на собранную информацию, следователям не удалось установить личность владельца автомобиля. «Последний собственник не зарегистрировал машину на себя. Автомобиль неоднократно продавали, а у последнего известного собственника не оказалось на руках договора купли-продажи. По этой причине сложно установить, кому принадлежит транспортное средство и кто последним его использовал», - сообщила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Оля Кивистик.