Эти горячие финские парни уже ждут момента, когда смогут свести с ума эстонских девушек: разыгрываем ВИП-билеты на «Танцевальный рай»!

Так, у представленного в сентябре 2016 года в Париже компактного кроссовера Audi Q5 второго поколения защищенность водителей и взрослого пассажира оценена в 93%, безопасность детей - в 86%, безопасность пешеходов - в 73%, а оснащение системами активной безопасности оценили в 58%, что принесло итоговые пять звезд, пишет newsru.com со ссылкой на " Коммерсант" .

Новый Land Rover Discover, показанный на том же парижском автошоу, также получил пять звезд: защищенность водителей и взрослого пассажира оценена в 90%, ребенка - в 80%, пешехода - в 75%, степень оснащенности системами активной безопасности - в 73%.

Дебютировавший в марте 2016 года в Женеве кроссовер Toyota C-HR тоже получил пять звезд итогового рейтинга за такие показатели: защищенность водителей и взрослого пассажира оценена в 95%, детей - в 75%, пешехода - в 76%, а системам активной безопасности модели присудили 78%.

Хуже кроссоверов выступили на испытаниях компактные хэтчбеки. Новый Citroen C3, анонсированный в июне 2016 года, набрал четыре звезды (защита водителя и взрослого пассажира - 88%, ребенка - 83%, пешехода - 59%, системы активной безопасности - 58%).

Ford Ka+ (защищенность водителей и взрослого пассажира оценена в 73%, ребенка - в 61%, пешехода - в 57%, системы активной безопасности - в 29%) и обновленный Fiat 500 (защищенность водителей и взрослого пассажира оценена в 66%, ребенка - в 49%, пешехода - в 53%, системы активной безопасности - в 27%) получили по три звезды.