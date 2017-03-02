Весной по стране пройдут публичные дискуссии по вопросам председательства Эстонии в ЕС

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по председательству Эстонии в ЕС.

«Мы призываем принять участие в дискуссиях по основным целям и ключевым темам председательства», - отмечается в переданном агентству пресс-релизе.

Публичные дискуссии по вопросам председательства Эстонии в ЕС в течение марта и апреля пройдут в Таллинне, Нарве, Тарту и Пярну.

Предложения, идеи и вопросы, возникшие в ходе обсуждения, будут проанализированы в контексте приоритетов и в качестве важного вклада будут включены в программу председательства Эстонии. Как сообщили в комитете председательства, точные сроки проведения дискуссий определятся в самом скором времени.

Более конкретную программу своего председательства Эстония обнародует во второй половине июня. Период председательства страны в Совете ЕС продолжится с 1 июля по 31 декабря 2017 года.