Четверг, 2. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Весной по стране пройдут публичные дискуссии по вопросам председательства Эстонии в ЕС

BNS
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Фонд Открытой Эстонии и Союз некоммерческих организаций и фондов весной этого года проведут серию мероприятий, знакомящих широкую общественность с приоритетами Эстонии в период ее председательства в Европейском Союзе. Их основная задача — рассказать о целях и ключевых темах этого периода.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по председательству Эстонии в ЕС.

«Мы призываем принять участие в дискуссиях по основным целям и ключевым темам председательства», - отмечается в переданном агентству пресс-релизе.

Публичные дискуссии по вопросам председательства Эстонии в ЕС в течение марта и апреля пройдут в Таллинне, Нарве, Тарту и Пярну.

Предложения, идеи и вопросы, возникшие в ходе обсуждения, будут проанализированы в контексте приоритетов и в качестве важного вклада будут включены в программу председательства Эстонии. Как сообщили в комитете председательства, точные сроки проведения дискуссий определятся в самом скором времени.

Более конкретную программу своего председательства Эстония обнародует во второй половине июня. Период председательства страны в Совете ЕС продолжится с 1 июля по 31 декабря 2017 года.

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