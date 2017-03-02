Правительственная комиссия изучит реформу собственности

Комиссию возглавит министр по делам государственного управления, его заместителем будет министр юстиции, в комиссию войдут также представители союза Eesti Memento, Института памяти Эстонии, Центрального союза собственников Эстонии, Академии наук Эстонии, Союза квартиросъемщиков, министерств окружающей среды внутренних дел, финансов, экономики и коммуникаций, а также местных самоуправлений, бюро премьер-министра и парламентских комиссий по экономике, сельской жизни и финансов.

"Цель комиссии — подвести итоги проделанной к настоящему времени работы по программе реформы собственности, проанализировать нерешенные вопросы и выдвинуть предложения по их решению", - сообщил в четверг в пресс- релизе министр по делам государственного управления Михаил Корб.

Возвращение противозаконно отчужденного имущества и выплаты компенсации за него по большей части окончены. К началу нынешнего года незавершенными остались 220 имущественных дел.

Совокупная сумма по компенсационным выплатам составила около 540 млн евро, невыплаченными остаются еще примерно 0,8 млн евро.