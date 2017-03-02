"В России и Болгарии этот памятник называют "Алешей". Воздвигнутый на одной из красивейших вершин города в середине ХХ столетия, этот мемориал всегда символизировал безграничную благодарность болгарского народа Советской армии, которая внесла особый вклад в освобождение Европы от немецко-фашистских захватчиков", - заявила во время брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство получило большое количество вопросов от россиян "в связи с вопиющим актом вандализма, который был совершен 21 февраля в отношении всемирно известного памятника советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдив".

В ноте протеста, направленной в МИД Болгарии, была выражена "серьезная озабоченность российской стороны циничностью противоправного деяния, совершенного в объявленный болгарским правительством официальным День выражения признательности лицам, сопротивлявшимся нацизму в Республике Болгарии", пишет newsru.com.

"Посольство России потребовало принятия исчерпывающих мер для приведения мемориала в надлежащий вид, тщательного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных. Исходим из того, что компетентные болгарские власти сделают все возможное для недопущения впредь подобных преступных деяний в отношении памятников общей истории России и Болгарии", - резюмировала Захарова.

В конце февраля агентство Blitz опубликовало фотографии памятника , раскрашенного фашистской символикой и различными лозунгами. Поверх надписи "Слава непобедимой Советской армии - освободительнице", начертанной на подножии монумента, было написано "Болгария превыше всего".

Идея установки памятника Советской армии на холме Бунарджика в Пловдиве возникла в январе 1947 года. За год было собрано около 6,4 млн левов народных пожертвований, а в конкурсную комиссию поступило 10 проектов. Выбор пал на фигуру советского солдата, который смотрит на восток, где восходит солнце, а его автомат направлен к земле.

Авторами памятника стали Васил Радославов, Александр Занков, Георгий Коцев и Иван Топалов, общее руководство взял на себя архитектор Николай Марангозов. Монумент был торжественно открыт 5 ноября 1957 года. В одну из скал в самой высокой части холма была заложена капсула с посланием будущим поколениям.

Долгие годы подножие монумента являлось местом торжественных мероприятий, деловых встреч и свиданий, однако в начале 90-х годов городское правительство приняло решение снести монумент. Спасти памятник удалось благодаря несогласию общественности с решением чиновников, напоминает ТАСС.