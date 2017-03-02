Суд начал банкротное производство в отношении известной строительной фирмы

«Заседание по делу о банкротстве состоится 5 апреля», - сообщил собственник и руководитель Bauschmidt Майт Шмидт. На вопрос о том, какие у предприятия долги и сколько всего кредиторов, он ответить не пожелал, отметив, что всем будет заниматься банкротный управляющий, пишет Postimees.

Шмидт сказал, что по сути фирма больше не существует, все работы остановлены, а договоры расторгнуты. «Какие-то мелочи еще успеем доделать, а незавершенные договоры у нас забрали», - сказал он.

Некоторые сотрудники еще числятся на предприятии, поскольку необходимо выполнять гарантийные обязательства. «Они не могут пойти в Кассу страхования от безработицы, пока банкротство официально не объявлено, - отметил Шмидт. - Я так сразу не скажу, но мало осталось. Думаю, человек 10».

«Практически все те люди, что работали с нами над проектами, просто продолжат работу не под нашей вывеской. Получается, что без работы почти никто и не остался», - добавил он.

В конце декабря для спасения фирмы была предпринята попытка санации OÜ Bauschmidt, но она не увенчалась успехом.

Шмитд сообщил, что предприятие подало в суд заявление о банкротстве, поскольку процесс санации будет приостановлен.