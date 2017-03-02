Кассационный суд Египта снял все обвинения с Хосни Мубарака

Кассационный суд полностью оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака, сообщает в четверг, 2 марта, государственное египетское телевидение. С экс-главы государства были сняты все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в январе 2011 года, заявил представитель суда.

В 2012 году Хосни Мубарак был обвинен в гибели сотен протестующих во время народного восстания в 2011 году и приговорен к пожизненному заключению судом нижней инстанции. Позднее все обвинения с бывшего президента Египта были сняты другим судом, однако Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение, пишет DW.com.

В ноябре 2015 года кассационный суд приступил к повторному рассмотрению дела. Вынесенный им вердикт является окончательным и обжалованию не подлежит.