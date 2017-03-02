«2 марта 2017 года послы при ЕС от имени совета подтвердили неформальное соглашение, достигнутое 28 февраля... о либерализации визового режима для украинцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение позволяет осуществлять гражданам Украины поездки в страны ЕС в любой последовательности и длительности, но не превышая в сумме 90 дней за полгода.

В настоящее время соглашение направлено в Европарламент на голосование.

28 февраля представители Европарламента и Совета ЕС согласовали отмену визового режима с Украиной.