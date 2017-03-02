Четверг, 2. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Рийгикогу собирается узаконить роботов-курьеров

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Эстонский парламент собирается узаконить перемещение роботов-курьеров по дорогам страны по примеру США, где этот вопрос был решен на минувшей неделе.

По словам основателя и руководителя фирмы-разработчика Starship Technologies Ахти Хейнла, роботы которого сейчас испытываются в Мустамяэ, эти машины самостоятельны примерно на 80-90%: "Грубо говоря, примерно на 80-90% они ездят самостоятельно, хотя мы и не планировали создавать робота, автономного на 100%. Нас удовлетворяет то, что время от времени роботом может управлять оператор".

По его словам, оператор управляет роботом в основном при пересечении дороги, пишет rus.err.ee.

Как в Европе, так и в США роботы компании Starship уже курсируют по городу и зарабатывают деньги. Интерес к ним очень велик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАstarship technologiesпарламентробот
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