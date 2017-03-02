Чаще других евродепутатов СМИ в феврале упоминали Яну Тоом

На втором месте по числу упоминания в публикациях в феврале этого года была реформистка Кая Каллас — 77 упоминаний в прессе, на третьем — реформист Урмас Паэт, которого упомянули в 64 сообщениях, передала служба медиа-мониторинга и анализа Station.ee.

Беспартийного Индрека Таранда в феврале этого года упомянули в 37 публикациях, социал-демократку Марью Лауристин 36 раз, а Тунне Келама из Союза Отечества и Res Publica 28 раз.

Составляемый службой медиа-мониторинга и анализа Station. ee обзор охватывает эстонскую и русскую печать, информагентство BNS и крупнейшие интернет-издания страны. Не учитываются материалы в городских, районных и волостных газетах, а также на телевидении и радио.