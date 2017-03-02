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В Центристской партии назревает настоящая война

Сависаар и Ласнамяэ спровоцировали пикет на Тоомпеа

Туули Кох
Туули Кох
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Шесть депутатов Рийгикогу от партии премьер-министра – Центристской партии – демонстративно покинули в прошлый четверг заседание, чтобы выразить протест против отстранения бывшего руководителя партии Эдгара Сависаара от работы и предвыборной кампании.

То, что от семи до десяти человек из 27 членов парламентской фракции Центристской партии могли держать в карманах кулаки в защиту Эдгара Сависаара после того, как Юри Ратаса выбрали новым председателей и премьер-министром, опасались сразу после начала работы нового правящего союза. Если иногда казалось, что местами руководителей парламентских комиссии и так долго ожидаемым вкусом власти получится усмирить так называемым сависааровцев, то стоило дожить до момента кажущейся несправедливости, как дух борьбы вырвался наружу.

Ласнамяэ – это место триумфа Центристской партии: самый большой, самый важный и самый сильный оплот из 27 регионов партии. На прошлой неделе Таллиннский совет Центристской партии назвал первым номером на предстоящих местных выборах по району Ласнамяэ вице-мэра Михаила Кылварта. Назвать номером один в этом районе Сависара предлагала депутата Рийгикогу Ольга Иванова, которая единственной из десяти членов совета, после отстранения Сависаара на время расследования уголовного дела от поста мэра, осталась сторонником Железного Эдгара.

Руководитель группы депутатов Рийгикогу Керсти Сарапуу не захотела говорить об акции протеста, сказав лишь, что внутренние дела партии нужно решать в самой партии: «Ничего драматичного не произошло, в прошлый четверг в Рийгикогу вообще было много отсутствующих (всего – 25 – Т.К.), а потому нет причин огорчаться, что во время важного для коалиции голосования наши голоса куда-то пропали. Конечно, нет».

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что протест – это слишком сильно сказано: «На эту тему я говорил, например, с Эрки Сависааром, и, по его словам, никакого саботажа не было».

Один из участников акции, член Рийгикогу Хеймар Ленк подтвердил, что протест был: «Мы решили, что если с создателем партии поступают так нагло, то будет некрасиво просто пройти мимо и забыть его больного на Хундисильма. Правильно было бы хотя бы сделать ему предложение выставить свою кандидатуру. Я не говорю, что он должен был стать номером один, но он мог бы быть в активной работе и сегодняшние руководители должны были бы с ним просто поговорить!»

Кроме Ленка в первой силовой акции принимали участие Оудекки Лооне, Ольга Иванова, Пеэтер Эрнитс, Маарика Туус-Лаул и Виктор Васильев, который вежливо заранее сообщил Сарапуу о планах компании. Бросается в глаза, что Сависаар получил в результате борьбы лишь четвертое место, но более важным посылом Ратасу и его команде было то, что Сависаар вообще пришел на место и выставил свою кандидатуру.

«Вас так долго не было и это было неожиданно, что вы будете баллотироваться, но сделайте это, пожалуйста», - обратились несколько ласнамяэсцев к Сависаару. Ветеран политики ответил: «Да, я в политике, почему бы и нет!»

Надежда, что от фамилии Сависаар на выборах может быть польза от выставления кандидатуры Эрки Сависаара в Ласнамяэ, а неприятные судебные новости не помешают партии во время предвыборной кампании, может быть оказались для руководства партии преждевременными.

«Сейчас нет смысла торопиться», - говорит Сависаар тем, с кем общается. Он упорно тренируется, привыкает, понимаясь и спускаясь по лестнице на Хундисильма, к новой биологической ноге, смотрит телевизор, разговаривает с людьми, и каждый день сейчас приезжает в Таллинн. Назначенная ему со стороны конторы партии зарплата в 2000 евро, компенсация за топливо и титул исторического советника – это не то, что заставило бы его уйти из политики.

Интриг и таинственности в партии сейчас больше, чем достаточно. Команда Сависаара уверена, что прошлой осенью, при разделе страны, тройка – Центристская партия, СДПЭ и IRL – договорилась и о том, что после местных выборов они в том же составе придут к власти в Таллинне. Для успеха этого замысла было бы лучше, если бы Сависаар и Яна Тоом не выставляли свои кандидатуры на высшие посты в столице, поскольку сильная победа центристов сильно усложнила бы составление коалиции.

Председатель Центристской партии Ратас заверил, что разговоры о такой договоренности не соответствует действительности: «Ничего подобного даже не обсуждалось. После выборов Таллинном будет управлять тот, кто получит доверие жителей столицы».

От этой, предполагаемой договоренности встревожены нынешние руководители Таллинна, поскольку, зачем отдавать единоличную власть, если ее можно сохранить? Зачем соглашаться лишь на места мэра и двух вице-мэров? И что делать с несколькими сотнями чиновников, которые в большей своей части – однопартийцы?

«Открыто это никто не решится сказать, но этот возможный план вызвал большое недовольство», - признал один из руководителей города.

На прошлой неделе Тоом дала понять, что, скорее всего, в Таллинне она баллотироваться не будет: «Если уважаемый председатель партии найдет время связаться со мной и обсудить этот вопрос, то я может быть приму какое-то решение, но пока этого не произошло».

Кроме Сависаара и напряжения, связанного с выборами, из Центристской партии начали звучать претензии по поводу 100 дней правления. Что Ратас о себе не заявил, он не хозяин: «Премьер-министр, конечно, отвечает, но он не контролирует весь политический спектр и министерства, хотя была надежда, что он сможет сильно и быстро взять их под свой контроль».

От вернувшийся после долгой паузы к власти Центристской партии ждут, что она начнет выполнять накопившиеся предвыборные обещания: изменение системы э-выборов, прямые выборы президента, бесплатный общественный транспорт по всей Эстонии. По всем трем пунктам видно-ощущается лишь сомнения или противостояние со стороны других партий власти.

В сентябре, когда Центристская партия еще сидела в оппозиции на Тоомпеа, председатель союза съемщиков Хелле Кадла передала законопроект с тысячами подписями в поддержку, согласно которому наследникам вынужденных квартиросъемщиком могли бы выплатить компенсацию. Эта тема была политической фишкой Хеймара Ленка и Маарики Туул-Лаул. По подсчетам Ленка, нужно распределить около двух миллиардов евро. А бюджет Эстонии – это чуть больше девяти миллиардов евро.

Явно для успокоения лагеря противников, вчера правительство Ратаса решило создать комиссию, которая будет заниматься нерешенными вопросами реформы собственности. Ее возглавил министр по административным делам Михаил Корб, а его заместителем стал министр юстиции от IRL  Урмас Рейнсалу.

Ратас и Корб очень хорошо понимают, что, находясь в оппозиции, можно требовать распределения мистических сумм, но сейчас в правительстве они знают, что два миллиарда негде взять, а у такой акции вообще не обоснования. Так что председатель правительства и его министр снова должны выкручиваться, что и как сказать общественности, и как сдержать противостояние в своей собственной партии.

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