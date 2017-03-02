Эксперты назвали лучшие бюджетные отели мира

В датированном XVII веком здании Le Riad Berbere оборудовано пять номеров, а на крыше есть терраса. Отель предлагает домашнюю марокканскую еду, уроки йоги и массаж.

В список также вошел отель The Dreamcatcher с 12 номерами, расположенный в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане. Каждое помещение для гостей в нем имеет свое название и декорировано берберскими коврами, обоями в стиле ретро и светильниками 1970-х, пишет lenta.ru.

Кроме того, журналисты включили в перечень отель Sir Savigny в Берлине с 44 номерами, который предлагает постояльцам гамбургеры с трюфелями, а также гостиницу Plantation в Пномпене (Камбоджа). В здании 1930 года постройки есть бассейн на открытом воздухе длиной 20 метров, бар, ресторан и спа-центр.

В шестерку также попали отели Citizen M в Лондоне и Rooms Hotel в Тбилиси.

Полный список бюджетных гостиниц мира будет опубликован в апрельском выпуске Conde Nast Traveller. В настоящее время его можно скачать бесплатно в электронном виде на iPad и iPhone.

В январе лучшим в мире отелем по версии турсервиса TripAdvisor признали венгерский Aria Hotel Budapest.