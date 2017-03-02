По словам генерала, три инцидента произошли с истребителями Су-24 и еще один — с Ил-38. Уолтерс охарактеризовал эти случаи как четыре не связанных между собой. По его словам, с того момента подобных сближений не случалось, сообщает Газета.ru.

Уолтерс полагает, что сближения возникают как по причине ошибки пилотирования, так и в качестве «выражения своей линии поведения». Американский генерал добавил, что ведомство пытается получить информацию о происшествиях у российской стороны, но подчас получает не тот ответ, которого ждет, или не получает его вообще.

Тем не менее, как подчеркнул Уолтерс, за последние полгода такие инциденты случаются все реже.