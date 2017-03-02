Клиенты частных логопедов не могут получить налоговый вычет

При этом в Налогово-таможенном департаменте винят самих логопедов, которые не регистрируют свое предприятие в системе, и советуют клиентам проверять наличие такой регистрации, сообщает портал Rus.err.ee.

"Если данные о предприятии есть в образовательной инфосистеме и у него имеются все разрешения, то это учреждение обязано передать в Налогово-таможенный департамент соответствующую информацию, которую мы вносим в предварительно заполненные налоговые декларации. Если же кто-то сходил на прием к логопеду и данные не отображаются в декларации, то эта услуга не подпадает под налоговую скидку", - пояснил ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде.