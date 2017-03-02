Эта сумма вдвое меньше, чем было прописано в проекте бюджета, принятом в США в декабре прошлого года. Тогда на поддержку Киева было заложено 350 млн долларов, сообщает Интерфакс.

Деньги, согласно проекту, должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику, а также снабжение украинских военных летальными вооружениями. При этом особо указано, что из выделенных средств не должны оплачиваться покупки Киевом переносных зенитных комплексов.

Прежде, чем законопроект вступит в силу, его должны одобрить плата представителей и подписать президент.