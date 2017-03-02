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Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине1

Rus.Postimees.ee
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Комитет нижней палаты Конгресса США по ассигнованиям предложил выделить 150 млн долларов на военную помощь Украине в 2017 году, следует из документа, опубликованного на сайте комитета.

Эта сумма вдвое меньше, чем было прописано в проекте бюджета, принятом в США в декабре прошлого года. Тогда на поддержку Киева было заложено 350 млн долларов, сообщает Интерфакс

Деньги, согласно проекту, должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику, а также снабжение украинских военных летальными вооружениями. При этом особо указано, что из выделенных средств не должны оплачиваться покупки Киевом переносных зенитных комплексов.

Прежде, чем законопроект вступит в силу, его должны одобрить плата представителей и подписать президент.

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