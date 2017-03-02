Новые сведения были опубликованы на сайте Bellingcat 2 марта и стали продолжением доклада "Идентификация Хмурого", представленного публике 15 февраля, сообщает портал Newsru.com.

В новом материале участники расследования приводят несколько "однозначных" доказательств того, что Хмурый и Дубинский - это один человек. Одним из главных доказательств в Bellingcat считают колонку актера Ивана Охлобыстина на сайте телеканала RT, в которой он пишет: "Сергей Дубинский с позывным Хмурый - уважаемый русский военный...".

Еще одним доказательством стала обнаруженная пользователями Сети переписка человека по прозвищу "Нехороший" на форумах сайта "Глобальная авантюра". Участникам расследования удалось найти места в переписке, где якобы подтверждается, что под ником "Нехороший" пишет именно Дубинский. В частности, на вопрос, на каком автомобиле тот ездил в Славянск в 2014 году, герой расследования отвечает, что ездил на черном Peugeot 3008. Машина именно этой модели попала на видео колонны с "Буком" в Макеевке незадолго до крушения Boeing. "Это не значит, что Дубинский находился в этой машине, однако, по всей вероятности, она использовалась разведкой ДНР", - говорится в докладе Bellingcat.

Другим доказательством того, что Дубинский и Хмурый - одно лицо, стал анализ телефонных переговоров, опубликованных Службой безопасности Украины и международной следственной группой, занимающейся расследованием крушения Boeing. Речь идет о переговорах от 17 июля 2014 года, когда был сбит малайзийских авиалайнер.