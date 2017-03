И ты, Брут! Зять Трампа тоже встречался с послом России

Накануне СМИ обсуждали встречи генпрокурора Джеффа Сеншса с послом. В четверг газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что зять президента США и его старший советник Джаред Кушнер также встречался с Кисляком вместе с экс-советником по национальной безопасности Майклом Флинном, которому общение с россиянином стоило должности. Об этом сообщило и издание The New Yorker .

По данным прессы, общение Флинна и Кушнера с Кисляком состоялось в декабре прошлого года в Нью-Йорке в башне Трамп-тауэр. Представитель Белого дома Хоуп Хикс подтвердила факт состоявшегося разговора. Члены команды Трампа пытались наладить "канал коммуникации" между администрацией нового президента и российскими властями, пояснила она. Хикс отметила, что Кушнер встречался и со многими представителями других стран - речь идет примерно о двух десятках человек. Как стало известно, Кушнер, Флинн и Кисляк беседовали около 20 минут.

В свою очередь, газета USA Today называет еще двух человек из команды президента США, которые общались с российским послом, - это советники избирательного штаба Трампа Джеффри Гордон и Картер Пэйдж. Беседа произошла на национальном съезде республиканцев в Кливленде в июле прошлого года.

О чем именно разговаривали Гордон, Пейдж и Кисляк, неизвестно, подчеркивает издание. "Я считаю это неформальной беседой, точно такой, как мое общение с десятками других послов и старших дипломатов в Кливленде", - заявил газете Гордон.