Рейнсалу созывает круглый стол

«Последний случай дает повод для того, чтобы пересмотреть работу всей системы», - сказал Рейнсалу после истории, опубликованной в среду в Postimees, в которой мы рассказали о взысканных с матери штрафов в размере нескольких десятков евро, поскольку она препятствовала встречам ребенка с отцом. Для покрытия долга, судебный исполнитель угрожает продать квартиру, в которой проживает ребенок.

«Я жду, чтобы учреждения определились, где, по их мнению, имеются слабые места системы. Всегда есть болезненные истории, но, по-моему, проблема тут в системе, я и раньше обращал на это внимание», - сказал Рейнсалу. На будущий четверг он пригласил представителей защиты детей, Министерства социальных дел, судебных исполнителей и судов.

«Я хочу, поставив ребенка в центр, поискать ответ на вопрос, каким мог бы быть разумный порядок рассмотрения подобных дел. Ясно, что я не считают разумным тот механизм, при котором ребенка конвоирует полиция».

По словам Рейнсалу, в других странах чаще используется договорное производство: «Сейчас недостаточно прописана социальная сторона проблемы, когда двое совершеннолетних людей находятся в конфликте. Возможность договорного производства в законах есть, но ее нужно использовать интенсивнее. Самым разумным было бы попытаться договориться. Договорное производство – это не дело само по себе, но его цель – найти решение происходящему».

Будет обсуждаться, что произойдет в случае, если суд установил порядок общения родителей с ребенком, а один из родителей его не исполняет.

В среду Рейнсалу встретился с представителями Палаты судебных исполнителей: «Они спросили, является ли задачей исполнителей работа по таким темам. Сами они считают, что это, прежде всего, вопрос защиты детей, а не обеспечение гражданского требования».

По словам министра, можно подумать над созданием еще одной исполнительной системы, но у этого решения есть свои проблемы. Можно попробовать провести обучение исполнителей.

Историю, которую рассказал Postimees, он подробно комментировать не стал, но попросил предоставить обзор случившегося: «Если будет выявлено нарушение закона, то в компетенции Министерства юстиции начало надзорного производства», - сказал он о деятельности судебных исполнителей. В то же время он также ждет, чтобы суд незамедлительно определил законность назначения штрафов.

«Я не хочу превышать своих полномочий, но в исполнительных случаях важно придерживаться целей. Это выходит за рамки разумного, чтобы из-за конфликта между двумя взрослыми людьми, ребенок остался без крыши над головой», - сказал министр.