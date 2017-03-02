Автобус Lux Express сломался на полпути

«Автомобили заехали на паром, а автобус продолжал стоять. Сначала, мы не поняли, что происходит», - поделился с газетой читатель Meie Maa.

Водитель заявил, что автобус сломан. В итоге пассажиры вынуждены были пешком отправиться на паром. На пароме им удалось договориться с водителем автобуса фирмы RN Reisid OÜ, чтобы он подвез их до Таллинна.

По словам руководителя по продажам Lux Express Сандера Лыхмуса, пассажиров был готов подобрать автобус, который выехал из Курессааре в 12.10. Он отметил, что всем пассажирам возместят полную стоимость билетов.