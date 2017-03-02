«Не могли не обратить внимания на то, что недавно прибывшие в Польшу и Прибалтику военнослужащие США уже успели отметиться участием в „исторических акциях“ с отчетливой антироссийской направленностью», - заявила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.

Речь, по ее словам, «в частности, идет о мемориальном забеге в память о так называемых „проклятых солдатах“ - членах польского антикоммунистического подполья, которые стреляли в спины воинам Красной армии, освобождавшим их страну от фашизма».

«Из той же серии - пеший „поход на Восток“ - к Нарве, закончившийся демонстративным фотографированием эстонских и американских военных на фоне Ивангородской крепости, находящейся на нашей стороне границы», - добавила она.

«Убеждены, что такие сомнительные мероприятия, как минимум, бросают тень на историю совместной борьбы США и СССР против нацизма», - заявила в связи с этим официальный представитель МИД РФ.