Видео: отважная Грете Шадейко заступилась за темнокожего бойфренда, не позволив задире ударить его

«Второй парень разнервничался и подошел слишком близко к Роберту. Роберт ничего ему не сделал. Тогда тот парень опять приблизился к Роберту, хотя тот наоборот сделал несколько шагов назад. Я решила вмешаться, чтобы ничего плохого не случилось», - объяснила эстонка.