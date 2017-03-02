Видео: отважная Грете Шадейко заступилась за темнокожего бойфренда, не позволив задире ударить его

«Второй парень разнервничался и подошел слишком близко к Роберту. Роберт ничего ему не сделал. Тогда тот парень опять приблизился к Роберту, хотя тот наоборот сделал несколько шагов назад. Я решила вмешаться, чтобы ничего плохого не случилось», - объяснила эстонка.
Видео: отважная Грете Шадейко заступилась за темнокожего бойфренда, не позволив задире ударить его1
Американский футболист Роберт Гриффин III едва не ввязался в драку после тренировки, но его девушка - эстонская спортсменка Грете Шадейко - не допустила этого.