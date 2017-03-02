Круглосуточная помощь по консультационному телефону семейных врачей 1220

Опытные медицинские работники отвечают на звонки по этому телефону 24 часа в сутки, в том числе по выходным дням и государственным праздникам. Если же вам кажется, что ваше расстройство здоровья опасно для жизни, или вы подозреваете, что болезнь может стремительно усугубляться, то стоит обращаться в отделение экстренной медицины (далее ОЭМ). Если вы не совсем уверены, стоит ли обращаться со своей проблемой сразу в больницу или стоит взять номерок к семейному врачу или спросить совета в аптеке, к вам на помощь всегда придет консультационный телефон 1220, по которому вам посоветуют, как действовать дальше.

То же касается и скорой помощи. Если вы не уверены, набирать вам номер экстренной помощи 112, отправиться в ОЭМ или позвонить на 1220, то выбирайте последнее. Консультант поможет вам понять, насколько быстрого вмешательства требует ваша проблема и что целесообразнее всего предпринять. Если вы позвонили на номер 1220 и во время разговора выясняется, что вам необходима врачебная помощь, то ваш звонок будет переадресован на номер 112, оператор которого при необходимости отправит к вам скорую помощь.

Важно также знать, что по консультационному телефону семейных врачей можно получить помощь как на эстонском, так и на русском языке, и вообще помощь получают все люди, даже те, у кого нет действующей медицинской страховки или которые живут за границей.

Позвонив на консультационный номер, следует как можно точнее описать свою проблему, ведь консультант не находится рядом с вами и не может оказать физическую помощь по телефону. Но вы можете кое-что сделать для того, чтобы получить как можно более подробный совет, например:

по возможности измерьте температуру – у себя или у того, кому вы оказываете помощь, чтобы консультанту было проще давать рекомендации (Внимание! Это особенно важно в случае с маленькими детьми!);

по возможности и при необходимости измерьте кровяное давление (или частоту пульса) и запишите результат на бумаге;

если вы принимаете лекарства, то посмотрите, какие препараты вы принимаете, положите их рядом с телефоном, чтобы консультант при необходимости мог задать вам вопросы относительно действующих веществ;

по возможности положите рядом с телефоном лист бумаги и карандаш, чтобы записать все указания по домашнему лечению.

С какими жалобами можно обращаться по консультационному телефону?

Проблемы со здоровьем бывают самые разные. Если вы не уверены, как правильно поступить, то всегда лучше спросить совета. Даже у знающих людей в состоянии волнения и тревоги может вылететь из головы, что нужно делать при ожогах или какими средствами лучше сбивать температуру у ребенка. Сотрудники консультационного телефона ежедневно занимаются вопросами, связанными с лекарствами. К примеру, если забыл, сколько раз в день нужно принимать лекарство. Но в таком случае нужно обязательно точно знать действующее вещество препарата, поэтому следует выяснить это перед тем, как звонить на консультационный номер.

Важно знать

Помните, что в вечерние часы и во время праздников количество звонящих на линию увеличивается. Центры семейных врачей в это время не работают и люди не могут связаться со своими семейными врачами. Поэтому следует учитывать, что в случае наплыва звонящих звонок ставится в режим ожидания. Если ваш вопрос не очень срочный, то можно повесить трубку и перезвонить спустя какое-то время. Позвонив на номер 1220, вы сначала прослушаете вступительный текст, а затем вас соединят с центром обработки звонков. Расходы звонящего ограничиваются лишь оплатой стоимости самого звонка.

В рамке:

по консультационному телефону семейных врачей 1220 можно получить совет в случае проблем со здоровьем

при звонках из-за границы набирайте +372 634 66 30;

звонящий остается анонимным;

рекомендации даются как на эстонском, так и на русском языке;

звонить можно независимо от наличия медицинской страховки.

Эту информацию тоже нужно куда-то вместить:

При звонках с настольного телефона на короткий номер 1220 первые 5 минут бесплатные (за исключением звонков из сетей Starman и Tele2), после 5 минут звонящий платит за связь на основании местных тарифов. При звонках с мобильного телефона на короткий номер 1220 оплата разговора происходит на чинная с 1 минуты на основании тарифов операторов мобильной связи (из сети Telia 0,2278 €/мин., из сети Tele2 0,23 €/мин., из Elisa 0,21 €/мин., по состоянию на 01.01.2016).