Эхо роста цен: международные транспортные фирмы перестали заправляться в Эстонии

Владелец транспортного предприятия Lajos Эйнар Валлбаум заявляет, что международные фирмы больше не заправляются в нашей стране, сообщает Virumaa Teataja.

«Мы заправляемся в Латвии, Литве или России», - отметил Валлбаум. По его словам, если водителям их предприятия все-таки придется заправляться именно в Эстонии, то, к сожалению, пострадает от этого потребитель, который вынужден будет оплатить издержки из своего кармана.

«Если растет цена на топливо, то растет цена на перевозки, если растет цена на перевозки, то растут цены на товары. Это замкнутый круг», - отмечает он.