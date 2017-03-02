Фото: историческая недвижимость с богатым прошлым ждет нового хозяина на берегу моря в Харьюмаа

На продажу выставлен крупный объект недвижимости в Пяриспеа под кодовым названием "Институт". Размер участка - 2,7 гектара, и на нем находится ни много ни мало - 12 строений, самым большим из которых является пятиэтажное учебное здание площадью 3217 м2. По словам ответственного за продажу объекта Тоомаса Урипеа, он принадлежал Советской армии.

Фото: KV.EE

Как использовать учебное и все остальные здания, а также весь участок, будет решать новый собственник. «Здание подлежит реновации, однако нужно учитывать, что, исходя из природоохранного законодательства, на данный комплекс не распространяется запрет на строительство, при условии, что объем пристройки будет меньше, чем одна треть кубатуры существующего строения», - сказал Урипеа.

Фото: KV.EE

Главное здание находится очень близко к морю. По данным объявления о продаже, сделанном на портале KV.EE. фирмой Pindi kinnisvara, до воды всего 35 метров. По словам Урипеа, из каждого окна главного дома открывается живописный вид на залив Хара, поэтому комплекс замечательно подходит для СПА-отеля, санатория, лечебного учреждения или дома призрения.

Фото: KV.EE

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