Средняя зарплата грязными в Ида-Вирумаа превысила 900 евро

В сравнении с другими уездами Ида-Вирумаа занимает десятое место. Ниже 903 евро средние брутто-зарплаты в 2016 году насчитывались только на Хийумаа, в Валгамаа, в Йыгевамаа, на Сааремаа и в Пылвамаа. В общем по Эстонии средняя брутто-зарплата в прошлом году достигла 1146 евро, а в Харьюмаа - 1271 евро.

Как отмечает уездная газета, в нынешнем столетии средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа росла во все годы за исключением 2009 года, когда экономический кризис бушевал повсеместно.

По оценке руководителя Ида-Вируского отдела Центрального союза профсоюзов Эстонии Александра Старцева, статистические 903 евро - вроде бы более-менее удовлетворительный показатель, но за ним скрываются довольно большие «зарплатные ножницы». «Знаю, что особенно в Нарве очень много работающих на малых предприятиях людей, которые получают лишь минимальную зарплату. В то же время изобретают схемы, как платить даже меньше этого», - говорит он. Профсоюзный деятель отметил, что очень низкими зарплатами известны, например, швейные фабрики и предприятия обслуживания.

В противовес этому - электростанции, шахты и химическая промышленность, на которых заняты тысячи идавирусцев и где размер зарплат даже превышает средний по Эстонии, отмечает «Северное побережье».

По данным Департамента статистики, энергетика и горная промышленность входят в число пяти отраслей с самым высоким уровнем зарплат. В производстве электроэнергии средняя брутто-зарплата в 2016 году достигла 1597 евро, в горной промышленности - 1361 евро.

Однако, если зарплаты энергетиков за год выросли на 4,4 процента, то в горной промышленности рост был близок к нулю. Причина - кризис, настигший сланцевую промышленность в конце 2015 года, когда производство сократили, а выход из кризиса начался только во второй половине 2016-го.

Александр Старцев предсказывает, что средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа вырастет и в нынешнем году: «Это поддержит уже один только рост минимальной зарплаты. Вдобавок у нас достаточно много тех, кто получает зарплату из государственного или местного бюджета, например, учителя или воспитатели в детских садах. Их зарплаты постоянно растут, и это определенно окажет позитивное влияние на средний по уезду показатель».