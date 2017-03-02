После выступления школьницы на Vikerraadio, рассказавшей о том, что опасные игры увлекают детей и в Эстонии, многие, наверное, подумали: «Вот, мы говорили, а нам не верили». С другой стороны, распространение опасных игр - это естественное следствие нагнетания темы, которое настойчиво шло по всем русскоязычным каналам.

Есть довольно много таких людей, которые, услышав, что где-то появилась опасная игра, как минимум хотят убедиться сами, что она действительно существует. Вы же помните про то, что категорически нельзя засовывать в рот лампочку? И про то, как в детстве все-таки хотелось провести этот эксперимент (а что, она, правда, не вытаскивается потом обратно?). А теперь давайте представим, сколько детей, услышав про ужасных синих китов, рванулись искать соответствующие группы ВКонтакте. Чисто ради любопытства. Благо, добрые родители сами дали им подробные инструкции, что и где искать, а своей истерикой только подстегнули интерес.

Связанный с «китами» комплекс опасных забав уже настолько хорошо известен, что непонятно, где в новых свидетельствах лично пережитый опыт, а где пересказ легенды. Собственно, девушка, выступавшая на радио, тоже говорит общеизвестные вещи и признает, что «соскочила» прежде, чем ей реально стало что-то угрожать. Вполне очевидно и то, что некоторых рассказы о китах побуждают выступать в соцсетях в другой роли – в качестве администраторов «группы смерти». Можно ведь не преследовать целью доведение до самоубийства, а просто по глупости хотеть пощекотать нервы – себе и другим. Точно так же вырезанный на руке кит далеко не всегда означает готовность подростка свести счеты с жизнью. Я знаю мальчиков, которые много лет назад крутизны ради, без всякого интернета и жутких намерений выжигали на себе паяльником логотип «Металлики» - и вполне себе счастливо живут.

На волне сообщений о сотнях пострадавших в России детей все это воспринимается более чем серьезно и многократно преувеличивается. С одной стороны, предупрежден – вооружен. Никто не может исключить, что в одном из сотни случаев могут быть серьезные последствия. И необходимо сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Внимание к своим детям не помешает, а полицию необходимо оповещать о подозрительной деятельности в соцсетях. С другой стороны, тема требует крайне спокойного к ней отношения. Если мама не истерит, больше шансов, что и дети у нее уравновешенны и не склонны к суициду.