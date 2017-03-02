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Школа способствует превращению парней в слюнтяев

Rus.Postimees.ee
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Современная система образования ориентирована скорее на воспитание усердных девочек, вследствие чего те и добиваются на рынке труда гораздо большего. Потом они находят себе достойного спутника за рубежом, предпочитая не связывать свою жизнь с местными «мачо без яиц». Директор Куртнаской школы Кристьян Саар пишет в «Учительской газете», что на прошедшей в Пярну ежегодной конференции руководителей школ эту мысль высказал глава Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

По мнению автора, основными виновницами бесхребетности собственных сыновей являются их же тревожные мамаши, которым, к примеру, кажется, что физрук заставляет их ранимых чад выкладываться на уроках до конца. Малейшая царапина – и поход учителя к директору по доносу родителей гарантирован. Босс журит не идущего в ногу со временем подчиненного: почему тот не утешил мальчонку, которому было так невыносимо больно?

Пока чувствительные, как сейсмографы, мамы штурмуют кабинеты директоров, а иногда и чиновников из Департамента образования, их потомки демонстрируют свои артистические способности в кабинетах школьных медсестер.

«Невольно возникает вопрос, не препятствует ли излишняя забота и беспокойство мам спокойному взрослению иных парней? – пишет Саар. – Ведь одной из составляющих развития является боль, а также умение превозмогать себя, падая и поднимаясь». Директор добавляет, что малодушное придумывание родителями всевозможных отмазок ведет к мягкотелости и вырождению потомков, и потому вмешательство родителей в жизнь школы должно быть ограничено.

Второй причиной превращения бойких парней в нежизнеспособных самцов, по мнению Кристьяна Саара, является игнорирование современниками физиологических и ментальных различий между девочками и мальчиками. Иерархический образ мышления мальчиков заставляет их с самого раннего детства мериться друг с другом силами, однако естественной конкуренции препятствует третья причина – размытое «формирующие оценивание» вместо четких «двоек» и «пятерок». «Формирующее оценивание исключает соревновательность даже в области знаний, - добавляет автор. – Никому и ни с кем больше конкурировать нельзя».

В результате порочная система подавляет парней открытых и сильных, выводя на передний план хитроумных и скользких «герцогов Ришелье», которые с помощью провокаций сталкивают между собой лбами учеников честных и мужественных. Порочность излишне толерантного воспитания, считает Саар, исправит только природная тяга мальчиков к движению и нагрузкам, которой нужно просто дать волю: «Кто не напрягался, будучи ребенком, тот и мужиком не станет».

В заключение руководитель Куртнаской школы иллюстрирует свои доводы надписью на стене одного из учебных заведений, объясняющей истоки пришибленности современных детей – «Бегу шагая, общаюсь тихим голосом». В своей школе Кристьян Саар позволяет парням носиться в отведенном для этого месте хоть до изнеможения, а читателям «Учительской газеты» предлагает задуматься над вопросом, не должна ли учебная программа по физкультуре базироваться на принципах десятиборья, а профилактика инфантилизма заключаться в привлечении в школу гораздо большего количества мужчин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАмальчикиработодателишкола
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