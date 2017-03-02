Боксер Александр Поветкин отстранен WBC от участия в боях и оштрафован

«В соответствии с решением от 17 августа 2016 года Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок и должен заплатить штраф в размере 250 тысяч долларов, - цитирует вердикт NEWSru со ссылкой на Boxingscene.com. - Ассоциация по добровольному тестированию на допинг разработает индивидуальный протокол тестирования Поветкина за его собственный счет».

Сообщается, что Поветкин сможет подать заявку на восстановление членства в организации спустя год с момента принятия данного решения. Если результаты всех сданных в рамках протокола тестов будут отрицательными, WBC рассмотрит возможность снятия дисквалификации, при этом спортсмен продолжит проходить тестирование на допинг.

Также WBC даст россиянину возможность представить дополнительные доказательства относительно результатов его положительной пробы на остарин, взятой в декабре перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

Тот бой был отменен, после чего WBC, Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирная боксерская организация (WBO) исключили Поветкина из своих рейтингов.

В мае прошлого года Поветкин должен был провести бой за звание чемпиона по версии WBC с американцем Деонтеем Уайлдером, однако в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдоний.

Тогда после проведенного расследования WBC принял решение не применять санкции к олимпийскому чемпиону 2004 года.

Однако в августе 2016 года WBC предупреждал, что в случае провала допинг-теста в течение года Поветкин будет отстранен, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.