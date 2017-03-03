Здание или люди делают учебное заведение вузом?

В опубликованной на страницах «Учительской газеты» статье автор отмечает, что лейтмотивом газетных дискуссий на тему переезда академии в Нарву являются вопросы, связанные скорее с недвижимостью, финансами и земельными участками, нежели организация учебного вопроса в самом учебном учреждении.

Раянгу напоминает, что после восстановления Эстонией своей независимости количество высших учебных заведений также росло как на дрожжах, однако из-за низкого уровня преподавания время стёрло воспоминания о большинстве из них.

Вспоминает профессор и о том, как основной проблемой при запуске магистерской программы в Академии МВД Эстонии был поиск преподавателей с необходимой квалификацией.

«Если теперь перевести академию из Таллинна в Нарву, то существенно пострадает академический состав вуза, а исходя из этого, конечно же, и студенты, - пишет Раянгу. – Если есть желание парализовать процесс обучения внутренней безопасности, то зачем же тратить ранее упомянутые миллионы – школу можно гораздо дешевле утопить здесь, в Таллинне».

К тому же, эмерит-профессор ТТУ просит ярых защитников идеи переезда академии в Нарву ответить самим себе на вопрос, согласны ли они будут сами переехать в Ида-Вирумаа, воплотись их мечта в жизнь. «Они могли бы показать пример не только на словах, но и на деле», - подытоживает Вяйно Раянгу.