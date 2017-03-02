Пятница, 3. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Вячеслав Иванов: кто с кем воевал и кто кого победил 24 февраля 1918 года?2

Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов
/
/
:

Никто не требует от нас по праздникам восторженно маршировать строем и наизусть скандировать хором строки из Конституции ЭР. Но знать историю страны, где ты живешь, – нормальная человеческая потребность, уверен журналист Вячеслав Иванов.

Темам, так или иначе связанным с Днем независимости Эстонской Республики, накануне и во время праздника было посвящено немало программ русскоязычных медиа – как в самой Эстонии, так и на российских каналах. (Про эстоноязычные я, по понятным причинам, сейчас не упоминаю: им, как говорится, сам бог велел...) При этом в некоторых из них прозвучали чрезвычайно любопытные суждения. Корпоративная этика не позволяет мне назвать конкретные имена, даты и адреса (а также пароли и явки), поэтому буду руководствоваться формулой из саундтрека к некогда популярному сериалу про советских сыщиков: «Если кто-то кое-где у нас порой...»

Мы диалектику учили не по Гегелю

А историю, соответственно, не по Геродоту и не по Костомарову. Так что лично я, например, не являюсь знатоком истории Эстонии. Во всяком случае, доведись мне сдавать по ней экзамен, я, скорее всего, его завалил бы. Но даже меня поразили несколько тезисов, прозвучавших в эфире одного медиа-канала. Изложу их вкратце, максимально близко по смыслу (и по терминологии) к оригиналу:

а) 24 февраля эстонцы празднуют победу в Освободительной войне. Да, перед этим была какая-то там декларация, но любая (???) декларация закрепляется военной победой;

б) с кем воевали эстонцы, прежде чем победить 24 февраля 1918 года? Так ведь с Советской Россией. Разве нет?!

в) почему День победы празднуется 23 июня? Потому, что военным захотелось маршировать на параде летом, когда тепло...

Поверьте, я ничего не придумал и даже несколько смягчил апломб, с которым эти сентенции изрекались. Самое печальное, что разговор происходил отнюдь не в подростковой аудитории, а авторство приведенных реплик принадлежит людям вполне солидным и даже претендующим на роль лидеров общественного мнения или, по крайней мере, какого-то из его сегментов.

Я совсем не призываю учить историю по Марту Лаару. Но это не означает, что, живя в этой стране, совсем не нужно знать хотя бы основные даты, знаменательные для эстонского государства и чтимые эстонским народом.

В частности (для тех, кому некогда заглянуть в Google, а других источников под рукой нет):

24 февраля 1918 года – день принятия в Таллинне Декларации о независимости Эстонии. Никакими боевыми действиями это событие не сопровождалось, тем более – между Эстонией и Советской Россией. По сути, хоть и с большой долей условности, эту дату можно считать началом Освободительной войны, но уж никак не ее победоносным завершением;

– День Победы празднуется 23 июня не по прихоти теплолюбивых военных, а потому, что именно в этот день, в 1919 году, эстонские вооруженные силы, в состав которых входила латышская бригада, под городом Вынну (территория нынешней Латвии, ныне – город Цесис) одержали победу над частями Прибалтийского Ландесвера – ополчения остзейских (балтийских) немцев;

– заодно уж, на всякий случай: 2 февраля 1920 года – дата заключения Тартуского мирного договора между Советской Россией и Эстонской Республикой, согласно которому Эстония впервые за всю историю обретала государственный суверенитет де-юре.

Я не уверен, что все эти даты каждый житель Эстонии, независимо от его родного языка и цвета паспорта, обязан праздновать, что называется, взахлеб. Дело сугубо личное. Но знать их и, как минимум, уважать – необходимо. По-моему, просто из чувства личного самоуважения.

«…Вообще ничего не значит!»

История любого государства в большей или меньшей степени состоит из мифов и условностей. И Эстония – не исключение. Та же дата 24 февраля, например, была выбрана из трех, отмеченных аналогичными событиями. Почему выбор пал именно на этот день календаря? Бог весть. Выбран и выбран – что же теперь?! Точно так же можно задать вопрос, почему датой боевого крещения Красной Армии (и ее рождения) назначили 23 февраля того же 1918 года. Но к сегодняшнему разговору это не относится, а интересующимся рекомендую все тот же Google.

Впрочем, раз уж коснулись этой темы, сообщу одну интересную деталь. Лично я узнал об истинных фактах, связанных с датой 24 февраля, еще в 1984 году, когда газета «Советская Эстония» напечатала главы из книги воспоминаний известного эстонского революционера Рихарда Маяка («Начало долгого пути», издательство Eesti Raamat). Свидетельство участника тех событий произвело на меня чрезвычайно сильное впечатление. Напомню: речь идет о 1984 годе, когда перестройкой и гласностью еще и не пахло...

Впрочем, вернемся в нашу действительность. Помимо уже процитированных фраз в той передаче прозвучали и менее агрессивные, но по-своему показательные мнения, сводившиеся в сумме к тому, что, дескать, это государство ничего хорошего мне не дало, поэтому я и не буду отмечать его праздник. А один из участников сформулировал грубовато, но честно: «Я русский человек, и для меня это (праздники эстонского государства – В.И.) вообще ничего не значит!»

По поводу «дало – не дало»: мне кажется, здесь ярко проявляется одна из самых характерных черт русского менталитета – приверженность патернализму. То есть упование на государство, которое обязано обеспечить подданных тем-то и тем-то (следует длинный список предметов и услуг), тогда мы будем его любить, как любят, побаиваясь, строгого, но щедрого и справедливого отца.

Что же касается «значит – не значит»... Здесь прослеживается стремление за агрессивным тоном скрыть элементарное нежелание что-то узнать, понять и принять. На эту тему Александр Сергеевич Пушкин с горечью заметил: «Мы ленивы и нелюбопытны...» Или это все-таки не про нас?

Еще раз подчеркну: никто не требует от нас по праздникам восторженно маршировать строем и наизусть скандировать хором строки из Конституции ЭР. Но знать историю страны, где ты живешь, – нормальная человеческая потребность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдень независимостиисторияэстонская республика
По теме
Каллас о политике Трампа: никогда ранее Эстония не была так одинока, как сейчас

Каллас о политике Трампа: никогда ранее Эстония не была так одинока, как сейчас 7

Бывший вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас заявил на совместной экономической конференции TARK&Postimees, что после восстановления независимости Эстония никогда не была так одинока, как сейчас.
Что происходит с теми, кому не продлевают вид на жительство и высылают из Эстонии

Что происходит с теми, кому не продлевают вид на жительство и высылают из Эстонии

Если жителя Эстонии, который прожил в стране много лет и у которого в России никого нет, высылают из страны, то его, заверяют в посольстве РФ, в беде отнюдь не бросают и решают его проблемы на нескольких уровнях. Но при помощи толковых юристов людям нередко удается избежать высылки. Время от времени мы слышим, что кого-то хотят отправить в Россию, пишет «МК-Эстония». В Эстонии сейчас жить лучше, чем когда-либо раньше

В Эстонии сейчас жить лучше, чем когда-либо раньше 10

Если посмотреть на главные экономические показатели прошлого года и сравнить их с верхними точками бума десятилетней давности, можно сказать, что в Эстонии сейчас жить лучше, чем когда-либо раньше. В то же время выросло неравенство в доходах. Сестер: Эстония достигла самого высокого уровня экономики после восстановления независимости

Сестер: Эстония достигла самого высокого уровня экономики после восстановления независимости 3

По словам министра финансов Свена Сестера, достигнутый Эстонией в прошлом году уровень объема экономики является самым высоким с момента восстановления независимости страны.
ЕЩЁ
группы смерти
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
фестиваль tmw
limon.ee
limon.ee
фестиваль tmw
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:17
До и после: из неприятного помещения получилась уютная светлая кухня
13:16
Галерея: репетиция конкурса Eesti Laul в самом разгаре. Подсмотрим вместе!?
13:14
На каких женщинах женятся современные мужчины
13:09
Фото: если вы увидите этот автомобиль на дорогах Эстонии, немедленно звоните в полицию!
13:08
Минобороны назвало свои главные достижения
12:59
Ученые: и дешевый, и дорогой чай в пакетиках опасен для здоровья
12:56
Пятнадцать важных вещей, на которые необходимо обратить внимание при покупке недвижимости
12:50
Аналитик из США: у стран Балтии есть причины быть обеспокоенными тем, что происходит в Вашингтоне
12:50
Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной
12:42
Лайфхаки для работающей мамы: как все успеть
12:40
Новорожденного в Эстонии автоматически будут приписывать к семейному врачу матери
12:38
Вячеслав Иванов: кто с кем воевал и кто кого победил 24 февраля 1918 года? (1)
12:30
Боксер Александр Поветкин отстранен WBC от участия в боях и оштрафован
12:29
Фото: историческая недвижимость с богатым прошлым ждет нового хозяина на берегу моря в Харьюмаа
12:28
Школа способствует превращению парней в слюнтяев
12:23
Фото, видео: новый глава МВД США в первый день прибыл на работу верхом, в ковбойской шляпе и под звук индейских барабанов
12:22
Столичный Saku Suurhall просто не узнать! Смотрите, как идет подготовка к финалу Eesti Laul
12:20
Газировка и красное мясо повышают риск рака груди
12:16
Синий кит как лампочка во рту (1)
12:02
Средняя зарплата грязными в Ида-Вирумаа превысила 900 евро
Все новости
LimonЦеликом
Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной

Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной

Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети

Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети (1)

Галерея: репетиция конкурса Eesti Laul в самом разгаре. Подсмотрим вместе!?

Галерея: репетиция конкурса Eesti Laul в самом разгаре. Подсмотрим вместе!?

12:59
Ученые: и дешевый, и дорогой чай в пакетиках опасен для здоровья
12:22
Столичный Saku Suurhall просто не узнать! Смотрите, как идет подготовка к финалу Eesti Laul
11:40
Три самые красивые, идеальные жены согласно астрологии
11:14
Что творят! Кадры с таллиннских дорог продолжают шокировать: а вас там случайно нет?
KrasotkaЦеликом
Бывшая модель Екатерина Булгарина: обычные люди стиль унисекс не жалуют

Бывшая модель Екатерина Булгарина: обычные люди стиль унисекс не жалуют

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Четыре причины того, почему второй брак счастливее

Четыре причины того, почему второй брак счастливее

13:14
На каких женщинах женятся современные мужчины
12:42
Лайфхаки для работающей мамы: как все успеть
12:20
Газировка и красное мясо повышают риск рака груди
11:33
С субботы в Кейла-Йоа открыта выставка Александра Васильева «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»
SportsЦеликом
Боксер Александр Поветкин отстранен WBC от участия в боях и оштрафован

Боксер Александр Поветкин отстранен WBC от участия в боях и оштрафован

Видео: отважная Грете Шадейко заступилась за темнокожего бойфренда, не позволив задире ударить его

Видео: отважная Грете Шадейко заступилась за темнокожего бойфренда, не позволив задире ударить его (1)

Жуткое столкновение: нападающий «Атлетико» Торрес получил черепно-мозговую травму (видео, фото)

Жуткое столкновение: нападающий «Атлетико» Торрес получил черепно-мозговую травму (видео, фото)

2. мар
Видео: Роналду на глазах у полиции совершил серьезное нарушение
ВпрокЦеликом
Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы (2)

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)

1. мар
Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)
Погода
Какая красота! Снимок эстонского фотографа попал в National Geographic

Какая красота! Снимок эстонского фотографа попал в National Geographic

Видео: белая медведица впервые показала посетителям Таллиннского зоопарка своего детеныша

Видео: белая медведица впервые показала посетителям Таллиннского зоопарка своего детеныша (1)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: если вы увидите этот автомобиль на дорогах Эстонии, немедленно звоните в полицию!

Фото: если вы увидите этот автомобиль на дорогах Эстонии, немедленно звоните в полицию!

Галерея: пожилая женщина за рулем Audi влетела в лестницу магазина

Галерея: пожилая женщина за рулем Audi влетела в лестницу магазина

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Кальюлайд: прилегающие к Горхоллу территории и Старый порт следует присоединить к Пыхья-Таллинну

Кальюлайд: прилегающие к Горхоллу территории и Старый порт следует присоединить к Пыхья-Таллинну

У нескольких столичных автобусов появится новая остановка в Ласнамяэ

У нескольких столичных автобусов появится новая остановка в Ласнамяэ

Культура
Объявлен автор текста Тотального диктанта-2017

Объявлен автор текста Тотального диктанта-2017

Игорь Лысов подтвердил, что будет бороться за пост худрука в Русском театре

Игорь Лысов подтвердил, что будет бороться за пост худрука в Русском театре

Самые читаемые
Что творят! Кадры с таллиннских дорог продолжают шокировать: а вас там случайно нет?
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(6)
Таллиннская школьница рассказала на радио, что смертельная игра в “Синего кита” дошла и сюда(16)
Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети(1)
Галерея: пожилая женщина за рулем Audi влетела в лестницу магазина
Топ комментариев
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду(44)
Заведующая популярным магазином одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(36)
Глава МИД Эстонии: Россия поддается сдерживанию(24)
США призвали Россию немедленно прекратить огонь в Донбассе(20)
Telia TV прекратит трансляцию Russia Today(20)
Bалюта
USD
0,951 EUR
GBP
1,169 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 02.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees