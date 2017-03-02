Темам, так или иначе связанным с Днем независимости Эстонской Республики, накануне и во время праздника было посвящено немало программ русскоязычных медиа – как в самой Эстонии, так и на российских каналах. (Про эстоноязычные я, по понятным причинам, сейчас не упоминаю: им, как говорится, сам бог велел...) При этом в некоторых из них прозвучали чрезвычайно любопытные суждения. Корпоративная этика не позволяет мне назвать конкретные имена, даты и адреса (а также пароли и явки), поэтому буду руководствоваться формулой из саундтрека к некогда популярному сериалу про советских сыщиков: «Если кто-то кое-где у нас порой...»

Мы диалектику учили не по Гегелю

А историю, соответственно, не по Геродоту и не по Костомарову. Так что лично я, например, не являюсь знатоком истории Эстонии. Во всяком случае, доведись мне сдавать по ней экзамен, я, скорее всего, его завалил бы. Но даже меня поразили несколько тезисов, прозвучавших в эфире одного медиа-канала. Изложу их вкратце, максимально близко по смыслу (и по терминологии) к оригиналу:

а) 24 февраля эстонцы празднуют победу в Освободительной войне. Да, перед этим была какая-то там декларация, но любая (???) декларация закрепляется военной победой;

б) с кем воевали эстонцы, прежде чем победить 24 февраля 1918 года? Так ведь с Советской Россией. Разве нет?!

в) почему День победы празднуется 23 июня? Потому, что военным захотелось маршировать на параде летом, когда тепло...

Поверьте, я ничего не придумал и даже несколько смягчил апломб, с которым эти сентенции изрекались. Самое печальное, что разговор происходил отнюдь не в подростковой аудитории, а авторство приведенных реплик принадлежит людям вполне солидным и даже претендующим на роль лидеров общественного мнения или, по крайней мере, какого-то из его сегментов.

Я совсем не призываю учить историю по Марту Лаару. Но это не означает, что, живя в этой стране, совсем не нужно знать хотя бы основные даты, знаменательные для эстонского государства и чтимые эстонским народом.

В частности (для тех, кому некогда заглянуть в Google, а других источников под рукой нет):

– 24 февраля 1918 года – день принятия в Таллинне Декларации о независимости Эстонии. Никакими боевыми действиями это событие не сопровождалось, тем более – между Эстонией и Советской Россией. По сути, хоть и с большой долей условности, эту дату можно считать началом Освободительной войны, но уж никак не ее победоносным завершением;

– День Победы празднуется 23 июня не по прихоти теплолюбивых военных, а потому, что именно в этот день, в 1919 году, эстонские вооруженные силы, в состав которых входила латышская бригада, под городом Вынну (территория нынешней Латвии, ныне – город Цесис) одержали победу над частями Прибалтийского Ландесвера – ополчения остзейских (балтийских) немцев;

– заодно уж, на всякий случай: 2 февраля 1920 года – дата заключения Тартуского мирного договора между Советской Россией и Эстонской Республикой, согласно которому Эстония впервые за всю историю обретала государственный суверенитет де-юре.

Я не уверен, что все эти даты каждый житель Эстонии, независимо от его родного языка и цвета паспорта, обязан праздновать, что называется, взахлеб. Дело сугубо личное. Но знать их и, как минимум, уважать – необходимо. По-моему, просто из чувства личного самоуважения.

«…Вообще ничего не значит!»

История любого государства в большей или меньшей степени состоит из мифов и условностей. И Эстония – не исключение. Та же дата 24 февраля, например, была выбрана из трех, отмеченных аналогичными событиями. Почему выбор пал именно на этот день календаря? Бог весть. Выбран и выбран – что же теперь?! Точно так же можно задать вопрос, почему датой боевого крещения Красной Армии (и ее рождения) назначили 23 февраля того же 1918 года. Но к сегодняшнему разговору это не относится, а интересующимся рекомендую все тот же Google.

Впрочем, раз уж коснулись этой темы, сообщу одну интересную деталь. Лично я узнал об истинных фактах, связанных с датой 24 февраля, еще в 1984 году, когда газета «Советская Эстония» напечатала главы из книги воспоминаний известного эстонского революционера Рихарда Маяка («Начало долгого пути», издательство Eesti Raamat). Свидетельство участника тех событий произвело на меня чрезвычайно сильное впечатление. Напомню: речь идет о 1984 годе, когда перестройкой и гласностью еще и не пахло...

Впрочем, вернемся в нашу действительность. Помимо уже процитированных фраз в той передаче прозвучали и менее агрессивные, но по-своему показательные мнения, сводившиеся в сумме к тому, что, дескать, это государство ничего хорошего мне не дало, поэтому я и не буду отмечать его праздник. А один из участников сформулировал грубовато, но честно: «Я русский человек, и для меня это (праздники эстонского государства – В.И.) вообще ничего не значит!»

По поводу «дало – не дало»: мне кажется, здесь ярко проявляется одна из самых характерных черт русского менталитета – приверженность патернализму. То есть упование на государство, которое обязано обеспечить подданных тем-то и тем-то (следует длинный список предметов и услуг), тогда мы будем его любить, как любят, побаиваясь, строгого, но щедрого и справедливого отца.

Что же касается «значит – не значит»... Здесь прослеживается стремление за агрессивным тоном скрыть элементарное нежелание что-то узнать, понять и принять. На эту тему Александр Сергеевич Пушкин с горечью заметил: «Мы ленивы и нелюбопытны...» Или это все-таки не про нас?

Еще раз подчеркну: никто не требует от нас по праздникам восторженно маршировать строем и наизусть скандировать хором строки из Конституции ЭР. Но знать историю страны, где ты живешь, – нормальная человеческая потребность.