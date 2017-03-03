Суббота, 4. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как молодежи грамотно над златом чахнуть?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Согласно проведенным в Эстонии исследованиям современная молодежь относится к инвестированию собственных средств гораздо ответственнее своих предшественников, осознавая необходимость ежедневной экономии денег, составления бюджета и наличия сбережений перед выходом на пенсию.

Журналист Кристина Тракс пишет в «Учительской газете», что в настоящее время разрабатывается программа повышения финансовой грамотности жителей Эстонии, призванная обратить внимание молодых людей на важность наличия знаний в сфере финансов уже со школьной скамьи.

По словам руководителя комиссии по финансовому образованию Банковского Союза Эстонии Кай Кутсар, приоритетом программы является повышение финансовой просвещённости детей и подростков путём обсуждения денежных вопросов на самых разных предметах, а также дополнительное обучение учителей.

«Важнее всего делать в финансовых вопросах осознанный выбор, то есть учиться жить не от зарплаты до зарплаты, - подчёркивает соучредитель недоходного объединения Rahatarkus Леоноре Рийтсалу. – Именно эта важнейшая мысль должна дойти до сознания учеников».

Не секрет, что многие молодые люди зарабатывают себе на жизнь, учась в гимназии. Недавнее исследование, проведённое банком SEB, показало, что две трети людей возрастом от 18 до 25 лет покрывают свои ежедневные расходы из заработной платы и лишь треть обращается за помощью к родителям или родственникам.

По мнению учителя истории, обществоведения и философии Ныммеской гимназии Индрека Рийгора, залогом успешного погружения школьников в денежные вопросы является практичный подход. К примеру, его ученики из 12-го класса приняли участие в конкурсе творческих работ по составлению финансового плана кругосветного путешествия. Ребятам нужно было найти и описать возможности заработка в ситуации, когда одолжить деньги у родителей или взять кредит в банке невозможно.

«Успех гарантировало применение творческого подхода, - отметил Рийгор. – Именно подобные практичные симуляционные методы являются самым действенным способом объяснить молодым людям, как обращаться с деньгами».

Финансовую грамотность школьников можно повысить также при помощи нижеследующих ресурсов:

https://koolielu.ee/waramu/view/1-2ee78509-cea0-45c9-acc4-34e0ee3981f1

http://kool.minuraha.ee/opetajale

www.lihtsaltrahast.ee

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАденьгифинансовая грамотностьшкольники
По теме
Женщина украла из кошелька деньги – прямо под бдительной видеокамерой

Женщина украла из кошелька деньги – прямо под бдительной видеокамерой

После запроса Идаская префектура выдала по этому случаю сухое сообщение: 17 февраля полицию известили, что 11 февраля в торговом центре на улице Лыытспилли в Раквере из кошелька украли 50 евро наличными. По факту случившегося возбуждено дело о проступке. Мошенник откровенно рассказал, как просто в Эстонии украсть миллион

Мошенник откровенно рассказал, как просто в Эстонии украсть миллион

Мяртен Веэдла, получивший недавно пять лет условно за мошенничество с лизингом, откровенно рассказал, что выманить более миллиона крон у фирм, предоставлявших рассрочку, в свое время не составляло труда, пишет Äripäev. 
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
LIMON.EE
самое читаемое на limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
"инфоринг"
krasotka.ee
группы смерти
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:38
SEB: восстановление после кризиса приведет к росту экономики и инфляции
13:34
Ученые разрешили беременным пить лекарства от гриппа
13:20
Фото: Spiegel выпустил номер с Трампом с лицом Путина на обложке
13:03
Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская
13:00
Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей
12:59
Поклонская рассказала о замироточившем бюсте Николая II в Крыму (2)
12:52
Вдова устроила скандал на похоронах актера Алексея Петренко
12:44
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев: судьба Кончиты мне не грозит!
12:41
Как молодежи грамотно над златом чахнуть?
12:37
Эксперимент со смертельной игрой «Синий кит» закончился неожиданно
12:29
Тапки: четыре замкнутых круга
12:12
В Эстонии сильно подорожали молоко, мясо и рыба
12:09
Март - лыжное время. Где жить на лыжных курортах? Например, в Пиренеях
11:57
В России расследуют жуткое убийство семьи из четырех человек
11:46
На следующей неделе сильный ветер будет мешать судоходному сообщению
11:45
Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!
11:25
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (14)
11:16
Галерея: в Таллинне выбрали «Мисс Reval-2017». Просто глаз не отвести!
11:11
Я не дырка, я – норка!
11:00
Полный абсурд или необходимая мера? Из продажи массово изымаются детские книги
Все новости
LimonЦеликом
Фото: журналист из Таллинна встретился со скандально известной Дианой Шурыгиной

Фото: журналист из Таллинна встретился со скандально известной Дианой Шурыгиной

Смотри: Мария Юферева в пятницу вечером доказала всей стране, что она – самая современная и модная старейшина района в Таллинне

Смотри: Мария Юферева в пятницу вечером доказала всей стране, что она – самая современная и модная старейшина района в Таллинне

Иво Линна готов к победе на Eesti Laul: мне было бы интересно выступить в Киеве!

Иво Линна готов к победе на Eesti Laul: мне было бы интересно выступить в Киеве!

13:00
Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей
12:52
Вдова устроила скандал на похоронах актера Алексея Петренко
12:44
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев: судьба Кончиты мне не грозит!
11:45
Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!
KrasotkaЦеликом
Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин

Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин

На каких женщинах женятся современные мужчины

На каких женщинах женятся современные мужчины

13:34
Ученые разрешили беременным пить лекарства от гриппа
13:03
Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская
12:29
Тапки: четыре замкнутых круга
11:11
Я не дырка, я – норка!
SportsЦеликом
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен

Мужская сборная Эстонии не смогла финишировать в эстафете на ЧМ в Лахти

Мужская сборная Эстонии не смогла финишировать в эстафете на ЧМ в Лахти

Смотрите матч в записи: тартуская «Таммека» сенсационно обыграла «Инфонет»

Смотрите матч в записи: тартуская «Таммека» сенсационно обыграла «Инфонет»

3. мар
Футбольный портал: чемпионский титул выиграет "Левадия"
ВпрокЦеликом
В Эстонии сильно подорожали молоко, мясо и рыба

В Эстонии сильно подорожали молоко, мясо и рыба

Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы (2)

1. мар
В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)
Погода
Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Пьяный водитель врезался в дерево: пострадал он сам и пассажир

Пьяный водитель врезался в дерево: пострадал он сам и пассажир

Останки пропавшего в Тарту парня нашли в соседней волости

Останки пропавшего в Тарту парня нашли в соседней волости (6)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Галерея. Водители автобусов возмущены: ради гамбургера нам перекрывают движение

Галерея. Водители автобусов возмущены: ради гамбургера нам перекрывают движение (5)

Камеры на перекрестке Кристийне в первые же дни зафиксировали множество нарушений скоростного режима

Камеры на перекрестке Кристийне в первые же дни зафиксировали множество нарушений скоростного режима (3)

Культура
Объявлен автор текста Тотального диктанта-2017

Объявлен автор текста Тотального диктанта-2017

Игорь Лысов подтвердил, что будет бороться за пост худрука в Русском театре

Игорь Лысов подтвердил, что будет бороться за пост худрука в Русском театре

Самые читаемые
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (14)
Полиция: объявленный в розыск Виктор был найден мертвым(5)
Смотри: любовник слил в Сеть пикантное фото этой сексуальной российской певицы. Ты ее точно знаешь!
Соцсети в шоке: Анастасия Волочкова сильно растолстела. И вот как она выглядит сейчас!
Эксперимент со смертельной игрой «Синий кит» закончился неожиданно
Топ комментариев
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду(44)
Заведующая популярным магазином одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(36)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
Глава МИД Эстонии: Россия поддается сдерживанию(24)
Таави Минник: великая Россия и прибалтийские трусы(19)
Bалюта
USD
0,947 EUR
GBP
1,158 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees