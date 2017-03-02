Пятнадцать важных вещей, на которые необходимо обратить внимание при покупке недвижимости

Важные детали, без знания которых можно потом пожалеть о покупке:

1. Как велики коммунальные платежи? Сравните счета, выставленные квартирным товариществом в разное время года.

2. В каком состоянии электропроводка? Проверьте, работают ли розетки, выключатели и уточните, где проходят скрытые в стенах провода.

3. Какое отопление? Центральное, электрическое, газовое, земляное? Уточните, сколько придется платить за отопление в самый холодный период года.

4. Проверьте, не дует ли из окон и дверей. Это – показатель качества строительства и энергосбережения дома.

5. Чувствуете ли вы, что в доме или квартире влажный воздух? Это говорит о проблеме с влагоизоляцией и вентиляцией.

6. Кто живет по соседству? По возможности познакомьтесь с ними до покупки квартиры, ведь вам придется жить рядом ни один год.

7. Есть ли парковочное место? Огорожен ли двор? Как организована парковка около дома?

8. Взят ли квартирным товариществом кредит или оно только планирует сделать это? От наличия кредита зависит ваш размер вашего ежемесячного счета от товарищества.

9. Активно ли квартирное товарищество? Часто ли проводятся собрания, много ли делается в доме?

10. Имеется ли подвал или кладовка? Подумайте, куда вы будете девать велосипеды, коляски, автомобильные покрышки?

11. Узнайте, что находится вокруг. Прогуляйтесь пешком по окрестностям.

12. Найдите ближайшие магазины, детские сады, школы. Близко ли они от вашего нового дома?

13. Проясните, каким общественным транспортом легче всего добраться до вашего нового дома?

14. Непременно узнайте, какая фирма предлагает наилучшие пакеты телевидения и интернета.

15. Путь на работу. Проанализируйте, каким образом и за сколько времени вам будет легче и быстрее доехать до работы, в том числе и в час пик.

Источник: Domus Kinnisvara