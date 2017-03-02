До и после: из неприятного помещения получилась уютная светлая кухня

Сабрина была недовольна своей кухней, пишет Kodu, и принялась за ремонт: новый облик получили не только стены и пол, но и кухонная мебель. Пространство преобразилось!

Если раньше помещение было неприятным и пустым, сейчас оно стало просторным и уютным. На полу - деревянный паркет, стены покрыты обоями с приятным рисунком. Уюта добавляют и детали: подушки, комнатные растения, симпатичная посуда и т.д.

После ремонта. Фото: www.pinklittlenotebook.com

Фото: www.pinklittlenotebook.com

Доминируют белый, черный и темно-синий цвета. Мебель куплена в IKEA.

Фото: www.pinklittlenotebook.com

Остальные фотографии находятся в блоге Сабрины!