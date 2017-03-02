Фото: если вы увидите этот автомобиль на дорогах Эстонии, немедленно звоните в полицию!

Последний раз Виктора видели 1 марта после 7.00 на парковке возле здания по адресу Равила, 61 в Тарту, где находится его рабочее место. Мужчина вышел из своей серебристой машины Dacia Sandero с регистрационным номером 990 TKP. После этого он бесследно пропал. Мобильный телефон Виктора отключен, из-за нет возможности позиционирования его местонахождения.

Пропавший Виктор. Фото: Департамент полиции и погранохраны

Приметы пропавшего: рост 170 см, темные волосы с проседью и худощавое телосложение. Он был одет в черно-серую флисовую кофту, черную куртку, темные джинсы, коричневые зимние сапоги и серую шапку с синей фигурой. Виктор носит очки.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину, позвонить по телефону 730 8745 или на короткий номер 112. Также можно отправить письмо по адресу электронной почты merike.raju@politsei.ee. Страже порядка призывают незамедлительно обратиться к ним, если вы заметите на дорогах Эстонии описанный выше автомобиль.