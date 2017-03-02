"Я считаю, что мы сейчас находимся в фазе озабоченности и тревожности в отношении европейской безопасности, сообщает портал Newsru.com.

Конечно, размещение ракет "Искандер-М" в Калининграде не вносит вклад в установление доверия, потому что ракеты, которые там размещены, могут долететь и до Берлина", - заявила в интервью "Интерфаксу" уполномоченный Федерального правительства по вопросам разоружения и контроля над вооружениями в МИД ФРГ Патрисия Флор.

В октябре прошлого года Министерство обороны РФ подтвердило, что российские военные в связи с усилением военного контингента НАТО в Прибалтике и Восточной Европе перебросили в Калининградскую область ракетные комплексы "Искандер". После сообщений об этом шаге российских властей представители стран Балтики и США обвинили Москву в обострении ситуации в регионе и расценили это как неадекватный ответ на действия Североатлантического альянса.

Патрисия Флор, отвечая на вопрос "Интерфакса", не планирует ли Германия принять односторонние ответные меры на размещение "Искандеров" или будет придерживаться принципов ведения коллективного диалога, сказала: "Германия является членом военного альянса, а именно НАТО, поэтому мы не будем предпринимать никаких шагов в одностороннем порядке, мы все будем согласовывать в НАТО".