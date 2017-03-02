Подорожание топлива: экономисты бьют тревогу

В первый день марта цена на топливо скакнула до самого высокого уровня за последнее время, несмотря на то, что цена нефти на мировом рынке в течение месяца оставалась практически на одном и том же уровне. По словам экспертов, рост цен явно скажется на нашей конкурентоспособности как государства.

«По поводу роста цен на топливо я говорю, что эти цены, по сути, стали изменчивыми и постоянно скачут, – говорит директор Института конъюнктуры Эстонии Марье Йозинг. – В будние дни они повышаются, на выходных, когда топливные фирмы предлагают скидки, снижаются. В какой-то части рост цен на топливо обусловлен акцизами, а в какой-то – изменением мировой конъюнктуры, но в целом можно сказать, что эти цены волатильны. Практический совет потребителю можно дать один: следует выбирать более выгодные заправки и периоды, когда топливо стоит дешевле, заправляться, когда это выгоднее. Другого совета и не дашь».

По словам Йозинг, подорожание топлива влияет прежде всего на транспортный сектор, но если говорить об отдельных товарах, на их цене оно не скажется. «Если бы топливо существенно дорожало в мировом масштабе, тогда, действительно, в первую очередь поднялась бы цена на энергию, после чего подорожало бы все остальное. Однако в данном случае речь идет о локальных скачках цен, не более. Так что нет причин считать, что из-за этого подорожает хлеб, например».

Транспортные компании – другое дело, продолжает Йозинг, для них это существенный момент, и есть опасность, что если в Эстонии топливо будет дороже, транспортные фирмы попросту станут покупать топливо у наших соседей – в Латвии. «Уже сегодня это достаточно распространенная практика, потому что в Латвии топливо дешевле. На нас это плохо влияет в плане конкурентоспособности. Та же самая проблема у нас с алкоголем: часть эстонского спроса удовлетворяется в Латвии, и у нас нет в итоге ни налога с оборота, ни акциза».

Ситуацию комментирует экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор: «Основная причина роста цен на топливо в последнее время – не изменение цен на мировом рынке, а политическое решение правительства. Вместе с НСО государственные налоги составляют почти 60 процентов от стоимости топлива, а с первого февраля акциз на топливо вырос еще на десять процентов, что прибавило к цене одного литра бензина 4,7 цента. Цены на нефть на мировом рынке в этом году по-прежнему более-менее стабильны в промежутке от 53 до 56 долларов США за баррель. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года нефть подорожала более чем наполовину, что оказывает большое влияние на инфляцию».

В целом, предрекает Нестор, индекс потребительских цен вырастет в этом году на без малого три процента.

По мнению старшего экономиста банка Swedbank Лийз Эльмик, цены на моторное топливо зависят от цены на сырье, обменного курса евро к доллару и налогов. Нынешний рост цен связан как с административными мерами, так и с ростом цен на нефть в мире. Вдобавок к выросшему в феврале акцизу на цены воздействует и требования (оно вступит в силу с мая) разбавлять топливо биодобавками. В январе следующего года акциз вырастет опять. При этом, согласно прогнозам Swedbank, цена за баррель нефти к концу года дойдет до 63 долларов, а к концу 2018 года – до 67 долларов.

В части влияния роста цен на топливо на цены товаров Эльмик солидарна с директором Института конъюнктуры: это влияние будет не таким большим, как влияние на транспортные фирмы. Расходы на транспорт составляют 14 процентов от потребительской корзины эстоноземельца.