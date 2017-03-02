В Финляндии началась забастовка работников авиационной отрасли: возможны задержки авиарейсов

авиационной отрасли началась забастовка. Стачку проводят работники наземных служб Airpo Oy. Она отражается в особенности на работе службы предполетного досмотра и рейсов авиакомпании Norwegian.

Стачка началась в 14.00 и закончится в 19.00.

Компания Finavia просит пассажиров приезжать в аэропорт Хельсинки-Вантаа заблаговременно и быть готовыми к очередям. Также возможны задержки авиарейсов.

Переговоры по урегулированию трудового спора между профсоюзом IAU и организацией работодателей Palta продолжатся в эти выходные. Если стороны не придут к согласию, следующая стачка пройдет в понедельник утром. Тогда могут начаться и забастовки солидарности, а их последствия будут ощущаться сильнее.