Картина дня: подростковые самоубийства, раскол в стане центристов и обвинения МИД России

Киты и бабочки означают смерть

«Сейчас мой смысл жизни заключается в том, чтобы донести до других родителей и общества, насколько беззащитны наши дети в интернете», - говорит Сергей Пестов. Читать далее...

Контрабанда ювелирных изделий в Россию

Кингисеппский городской суд РФ оштрафовал гражданина Эстонии, пытавшегося провезти через погранпункт в Ивангороде около 11 кг ювелирных изделий, спрятанных в его автомобиле общей стоимостью почти 70 000 евро. Читать далее...

Минобороны назвало главные достижения

Министерство обороны в числе своих главных достижений за первые сто дней назвало начало переговоров о покупке самоходных гаубиц K9, проведение внезапных учебных сборов Okas и выделенные на покупку боеприпасов 60 млн евро. Читать далее...

Транспортные фирмы перестали заправляться в Эстонии

Новый акциз, введенный месяц назад, привел к резкому росту цен на топливо. В итоге международные транспортные предприятия вынуждены приспосабливаться к новой ситуации и вносить изменения в распорядок своей работы. Читать далее...

Сависаар и Ласнамяэ спровоцировали пикет

Шесть депутатов Рийгикогу от партии премьер-министра – Центристской партии – демонстративно покинули в прошлый четверг заседание, чтобы выразить протест против отстранения бывшего руководителя партии Эдгара Сависаара от работы и предвыборной кампании. Читать далее...

МИД России обвинил прибывших в Эстонию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментарием по поводу участия военнослужащих США «в провокационных акциях в Восточной Европе». Читать далее...

Снимок эстонского фотографа в National Geographic

Снимок эстонского фотографа Андрея Рейнола, который запечатлел одним зимним утром красоту природы на полуострове Пальяссааре. Читать далее...