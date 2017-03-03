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Картина дня: пропавший мужчина найден мертвым, раскол в стане центристов и журналисты русского Postimees стали лауреатами премии Союза газет

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы. 

Киты и бабочки означают смерть

«Сейчас мой смысл жизни заключается в том, чтобы донести до других родителей и общества, насколько беззащитны наши дети в интернете», - говорит Сергей Пестов. Читать далее...

Контрабанда ювелирных изделий в Россию 

Кингисеппский городской суд РФ оштрафовал гражданина Эстонии, пытавшегося провезти через погранпункт в Ивангороде около 11 кг ювелирных изделий, спрятанных в его автомобиле общей стоимостью почти 70 000 евро. Читать далее...

Минобороны назвало главные достижения

Министерство обороны в числе своих главных достижений за первые сто дней назвало начало переговоров о покупке самоходных гаубиц K9, проведение внезапных учебных сборов Okas и выделенные на покупку боеприпасов 60 млн евро. Читать далее...

Транспортные фирмы перестали заправляться в Эстонии

Новый акциз, введенный месяц назад, привел к резкому росту цен на топливо. В итоге международные транспортные предприятия вынуждены приспосабливаться к новой ситуации и вносить изменения в распорядок своей работы. Читать далее...

Сависаар и Ласнамяэ спровоцировали пикет

Шесть депутатов Рийгикогу от партии премьер-министра – Центристской партии – демонстративно покинули в прошлый четверг заседание, чтобы выразить протест против отстранения бывшего руководителя партии Эдгара Сависаара от работы и предвыборной кампании. Читать далее...

МИД России обвинил прибывших в Эстонию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментарием по поводу участия военнослужащих США «в провокационных акциях в Восточной Европе». Читать далее...

Снимок эстонского фотографа в National Geographic

Снимок эстонского фотографа Андрея Рейнола, который запечатлел одним зимним утром красоту природы на полуострове Пальяссааре. Читать далее...

Останки пропавшего в Тарту парня нашли в соседней волости

Отец пропавшего летом 2015 года Ренеля Тооминга на этой неделе впервые рассказал перед камерами о поисках сына и обнародовал печальную новость: «Останки Ренеля найдены, но много вопросов пока остается без ответов». Читайте далее...

Камеры на перекрестке Кристийне в первые же дни зафиксировали множество нарушений скоростного режима

Введенные в эксплуатацию с 1 марта камеры измерения скорости автотранспорта на перекрестке Кристийне в Таллинне зафиксировали уже первые 30 нарушений скоростного режима. Читайте далее...

Двое журналистов русского Postimees выиграли премию Союза газет Эстонии

Сегодня в Таллиннском Доме учителя состоялась официальная церемония награждения. Победителями в номинации «Лучшая статья на русском языке» стали журналисты русского Postimees Николай Караев и Елизавета Фомина. Читайте далее...

Стало известно, с кого будет взиматься плата за пользование автодорогами

С 2018 года плату за пользование автодорогами в Эстонии начнут взимать с грузовых автомобилей массой от 3,5 тонн, а не от 12 тонн, как предполагалось первоначально. Читайте далее...

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