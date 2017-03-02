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Фото: как выбрать правильную вазу для цветов?

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Сегодня мы обращаем внимание наших дорогих читателей на тему выбора ваз не случайно, ведь к нам спешит 8 марта, а значит - приходит время букетов. 

Давайте ненадолго отвлечемся от дел и забот и позаботимся о надлежащем оформлении интерьеров с помощью ароматных соцветий в правильных сосудах, предлагает Homester.com.ua.

Для начала следует разобраться, какие вазы бывают и для чего их можно использовать, ведь функция последних не всегда заключается в том, чтобы время от времени была возможность погрузить туда срезанные цветы. Возможно, многие удивятся, но для ваз можно и нужно находить также и другое применение: вазы для плодов, декоративные вазы, вазы-кашпо, декоративные вазы и, наконец, вазы для цветов. 

Фото: homester.com.ua

Если вам нужна ваза для цветов, то, выбирая ее, помните: сосуд не должен спорить с букетом. Это значит, что пестрые броские вазы все же лучше использовать в качестве декора, а вот для благоухающих свежесрезанных бутонов желательно приобрести простую, лаконичную вазу. Например, нейтральные прозрачные вазы из стекла не станут отвлекать внимание от чудесных полевых цветов, да и пышные розы в них будут выглядеть еще более живописно.

Очень интересные советы о размерах, формах ваз читаем ЗДЕСЬ.

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