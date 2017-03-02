В Австрии эстонские лыжники чудом не погибли под лавиной

Неподалеку от места их нахождения сошли три лавины, которые, к счастью, обошли их стороной. На подмогу эстонским туристам прибыл полицейский вертолет, сообщает Postimees.

В среду трое эстонских туристов в возрасте от 17 до 51 года отправились в горы кататься на лыжах. Они проигнорировали установленные спасателями таблички с информацией о возможном сходе лавин. Вскоре лыжники и вовсе заблудились. Неподалеку от места их нахождения сошли три лавины, которые, к счастью, их не зацепили, пишет Salzburger Nachrichten.

Сначала они пытались найти обратную дорогу самостоятельно, но, когда поняли, что эта идея обречена на провал, вызвали спасателей.

Звонок о помощи на пульт дежурного поступил в 17.20, когда на улице уже начинало темнеть. Прибывший на место полицейский вертолет доставил незадачливых туристов обратно на горнолыжный курорт Бад-Гастейн. Медицинская помощь им не потребовалась.