Видео: 15 лет назад Деннис Бергкамп забил самый красивый гол в истории чемпионата Англии

Грек, по утверждению обозревателя The Telegraph Сэма Уоллеса, пережил настоящее унижение, пишет sports.ru. Впрочем, едва ли кто-то заостряет внимание на персоне защитника – отвести глаза от действий Бергкампа невозможно:

Иан Райт: «Прием! Разворот! Этот гол нужно пустить в замедленной съемке, наложить классическую музыку и выставить в музее. Да! Нужно показать людям, что это и есть – самая настоящая поэзия в движении».

Тьерри Анри – о сомневающихся в намерениях голладца: «Когда люди задают мне вопрос об этом голе, я просто отвечаю: «Деннис Бергкамп». Они: «Да, но он все так и задумывал?», а я снова говорю: «Деннис Бергкамп». Вот мой ответ. Я не принимал участия в том матче, смотрел его дома по телевизору. И когда я увидел гол, моей первой реакцией было: «Что!?»