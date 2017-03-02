Певкур: политика правительства по госязыку и гражданству затмевает главные темы выборов

«Людей по всей Эстонии интересуют, в первую очередь, проблемы местного масштаба: залатаны ли дорожные выбоины, есть ли для ребенка место в детском саду, честна ли местная власть. А правительство дает двусмысленные заявления по поводу политики государственного языка и гражданства, тем самым отвлекая внимание от того, что по-настоящему интересует людей, и уже задавая тон предстоящим выборам», - подчеркнул председатель Партии Реформ Ханно Певкур, выступая на собрании уполномоченных партии в пятницу.

Генеральный секретарь партии Тынис Кыйв представил обзор подготовки к предстоящим выборам в местные самоуправления. «Работа кипит. На сегодняшний день у Партии реформ составлены избирательные списки по 80 процентам местных самоуправлений», - сказал Кыйв.

Собрание уполномоченных одобрило предложение о создании рабочей группы, которая будет отвечать за изменения в уставе и обновление программы партии.

Объясняя необходимость обновления программы партии, председатель отметил, что нынешняя программа действительна с 2005 года и, безусловно, нуждается в обновлении.