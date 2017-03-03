Останки пропавшего в Тарту парня нашли в соседней волости

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Останки пропавшего в Тарту парня нашли в соседней волости1

Пирет Лаксон
Пирет Лаксон
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Отец пропавшего летом 2015 года Ренеля Тооминга на этой неделе впервые рассказал перед камерами о поисках сына и обнародовал печальную новость: «Останки Ренеля найдены, но много вопросов пока остается без ответов». Расследование должно выяснить, что все-таки случилось с парнем. В данный момент полиция не подозревает, что речь может идти о преступлении. 

О Ренеле говорили в передаче «Suud puhtakse» на канале ETV, основной темой которой стали пропавшие люди. В числе других, слово взял и Андрус Томинг, отец без вести пропавшего в позапрошлом году Ренеля Тооминга. Он признал, что для него в определенном смысле эта история завершена, останки сына найдены, но на вопрос, что и почему произошло, ответа нет. Идет следствие.

Раньше Андрус не хотел говорить со СМИ о своем сыне. «Я пришел на передачу потому, что возможно кому-то от моей истории в будущем будет польза», - сказал он Postimees. Его претензией к полиции является то, что его недостаточно слушали, а следствие затягивается. В то же время, в течение этого тяжелого периода он сталкивался и с такими полицейскими, к которым у него никаких претензий нет.

По словам Тооминга, в феврале прошлого года он получил подтверждение, что на основании анализа ДНК останки человека, найденные еще осенью 2015 года в волости Юленурме, принадлежат его сыну: «Говорят, что ДНК – это уверенность на 99,9 процента, но эти 0,1 процента до сих пор меня беспокоят, поскольку кроме костей не было найдено ни одной его вещи. Подозрения растут, и это еще больше усложняет мою жизнь».

По его словам, вероятность, что это все же не его сын, очень маленькая: «Я верю фактам и смотрю в глаза реальности, но в воздухе по-прежнему остается много вопросов».

Осенью 2015 года полиция получила сообщение, что в соседней с Тарту волости Юленурме на пустыре нашли единичные кости, которые похожи на кости человека. Полиция отправила их на экспертизу, а когда сошел снег, прочесала окрестности вместе с добровольцами. В ходе операции были найдены еще кости, которые также отправили экспертам.

«Во время экспертизы было установлено, что кости принадлежат человеку, а экспертиза ДНК подтвердила, что это частичные останки Рене Тооминга, - сказал капитан Тартуского отдела полиции Керт Коткас. – Поскольку найдены лишь фрагменты, и они в плохом состоянии, то судебный врач не смог установить по ним причины смерти».

Для установления обстоятельств истории, приведшей к смерти молодого человека, полиция начала расследование по уголовному дела, которое еще не завершено. На основании собранной информации, проведенных дознаний, анализа записей камер-слежения, мобильной связи, банковских данных и прочих компьютерных систем, у полиции нет оснований подозревать, что было совершено преступление.

Ренел ушел из своего дома в Аллелинне 28 июня 2015 года около 16.00. На следующий день полиция обратилась к общественности за помощью в его розыске.

Выяснилось, что в три утра 29 июня Ренел вышел из гостиницы Dorpati. По неустановленным причинам, уходя из гостиницы, он не взял с собой многие ценные личные вещи. В числе прочего, в номере отеля остались два лоп-топа.

Последняя информация о Ренеле осталась на камере, направленной в сторону улице Вяйке-Туру, где видно, что в три утра, парень идет в сторону торгового центра Zeppelin, явно к своей машине Toyota Corolla, которая была припаркована возле водного центра Aura. Но на следующий день машина вновь стояла на той же парковке.

Его мобильный телефон был отключен, после 29 июня он не оставил ни одного электронного следа: не пользовался банковскими картами, телефоном и не входил в социальные сети.

Опираясь на первичные доказательства, полиция сообщала, что в номере гостиницы Ренел провел время с женщиной, но, по показаниям работников отеля, записям камер и пробам ДНК эта информация после не подтвердилась.

Начиная с 2010 года полиция получила сообщения о 12 000 пропавших людях. Большую часть из них все же находят. Обычно в течение десяти дней и, как правило, живыми, лишь немногих находят мертвыми. Причиной смерти становятся самоубийства или проблемы со здоровьем, сюда же относятся и передозировки наркотиками. Третья, и самая малая часть, смертей происходит в ходе преступления.

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