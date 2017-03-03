Уличный опрос в Ласнамяэ: Михаил Кылварт - достойная замена Эдгару Сависаару?

В целом жители Ласнамяэ высоко оценили возможности Михаила Кылварта: достойный, образованный кандидат, умеющий общаться с избирателем и предпринимающий правильные шаги в развитии города.
Эстоноязычные участники опроса отметили, что политик хорошо владеет государственным языком и, являясь представителем другой национальности, соответствует ожиданиям многих жителей Таллинна.
В отношении Эдгара Сависаара мнения участников опроса разделились. Одни считают, что экс-лидер центристов должен достойно уйти с политической арены и перестать на всех обижаться, другие убеждены, что Сависаар незаменим.