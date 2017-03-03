Немецкие СМИ: Обама сознательно сделал так, чтобы конфиденциальная информация о широких контактах Трампа с Россией стала достоянием общественности

Тема интенсивных контактов между командой нового президента США Дональда Трампа и российскими представителями обрастает все новыми подробностями, и немецкие СМИ внимательно следят за ее развитием. В пятницу, 3 марта, два влиятельных немецких издания - еженедельник Der Spiegel и газета Frankfurter Allgemeine Zeitung - со ссылкой на американскую газету The New York Times подробно изложили версию о том, что за утечками конфиденциальной информации стоит бывший американский президент Барак Обама, сообщает DW.com.

Целенаправленная подготовка утечек информации

"Обама, и это уже очевидно, в последние дни своего пребывания в должности располагал многочисленными собранными спецслужбами США данными, согласно которым контакты Трампа с Россией были более интенсивными, чем сам он утверждал. Уходящий президент не мог просто так опубликовать эту информацию - но оставлять ее в распоряжении Трампа, чтобы при нем она, быть может, исчезла?", - так онлайн-портал Spiegel Online описывает ту дилемму, в которой оказался бывший хозяин вашингтонского Белого дома.

По версии The New York Times, которую излагает немецкое издание, он нашел следующий выход: "Помощники Обамы расширили круг лиц, посвященных в эти секреты, быстренько депонировав детали о российских связях Трампа в министерствах и других подразделениях правительства".

Именно этот маневр и обернулся теперь проклятием для новой вашингтонской администрации, утверждает Spiegel Online в статье под заголовком "Яд от Обамы".

"Этот яд от Обамы наверняка будет и дальше капать", - полагает издание и указывает, что уже целый ряд американских ведомств, оставаясь при этом в тени, занялись расследованием того, "как именно выглядели контакты людей Трампа с Москвой". Обилие сообщений, ссылающихся на источники в правительстве, показывает, "какое количество следов могли оставить люди Обамы перед самым его уходом", пишет Spiegel Online.

Обмен сведениями с европейскими спецслужбами

Версию о целенаправленной подготовке многочисленных утечек информации подробно излагают в двух статьях бумажная и интернет-версия газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Судя по всему, собирать факты о связях Трампа с Россией спецслужбы начали еще летом прошлого года после того, как сайт разоблачений Wikileaks опубликовал украденную у Демократической партии электронную переписку. Но лишь после (президентских) выборов расследование активизировалось", - пишет издание.

Ссылаясь на The New York Times, оно утверждает, что Барак Обама в начале декабря 2016 года дал указание детально расследовать возможное вмешательство России в американские выборы. Приблизительно тогда же и началась подготовка последующих утечек. Так, степень секретности отчетов спецслужб специально занижалась, чтобы "как можно большее число сотрудников администрации получили к ним доступ", пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дело, по ее словам, доходило до того, что определенная информация сознательно доводилась до сведения европейских партнеров. Цель состояла в том, чтобы предотвратить вмешательство России в последующие выборы в Америке и Европе. В свою очередь европейцы помогали американским коллегам собирать информацию. В статье Frankfurter Allgemeine Zeitung упоминаются британские и нидерландские спецслужбы.