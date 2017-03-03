Житель Силламяэ подал иск к квартирному товариществу и выиграл

Авария в одной из квартир дома по бульвару Виру, 22а в Силламяэ произошла в сентябре 2015 года, когда вода из прорванной канализации повредила в одной квартире потолок на кухне и в коридоре, а также стены и мебель. Собственник попросил товарищество восстановить сделать ремонт, но ответа не дождался. Пострадавший квартирособственник сделал ремонт за свой счет и через суд потребовал возмещения ущерба в размере 843 евро, пишет rus.err.ee.

Cуд встал на сторону жильца дома, а всоем решении также отметил, что истец не обосновал свой отказ от предложенного товариществом высушивания стен и потолка с целью уменьшения ущерба, из-за чего сумму востребованной компенсации сократили с запрошенных 843 евро до 582 евро. Решение суда на данный момент вступило в силу.